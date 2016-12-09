三房雙衛浴超溫馨 這是聖誕老公公在北極的家！

全世界的小孩有福了！想要一窺聖誕老人北極的家，終於有機會實現囉，在美國房地產網站Zillow上，有一座聖誕老人在北極的家兼工作室，市值估計為65萬美元(約新台幣近2,000萬元)。

這座三房的木造房屋建於1822年，占地超過230坪，於2013年重新整建，整棟房屋都是以聖誕老公公的形象打造，十分溫馨與童趣。

一樓大廳有河邊石塊搭建起來的挑高壁爐，和偌大的開放式廚房，廚房設備齊全，烤箱更有12種不同的餅乾模式，被喻為「烘焙者的天堂」。

上樓梯來到主臥室，視野廣闊可見到山景，還架有燃燒木柴的火爐，保持臥房舒適溫暖。往下走來到聖誕老公公的書房，書桌兩旁有著縫紉桌，是聖誕老公公用來製造泰迪熊的工具，牆上還有好多玩具模型。

走出大門，在河的對岸和森林裡，有著玩具工廠和工作室，裡面有50位小小工匠在忙碌製造玩具，房屋的外圍還有許多專屬設施，包括雪橇停車庫可以停放適合各種天氣型態的雪橇，以及養著8匹麋鹿的麋鹿棚。

Zillow公司的首席行銷主管Jeremy Wacksman說，「聖誕老人在北極的家是全球最有名的住宅之一」，「今年全球有上百萬小孩期待聖誕老人到訪，現在他們有機會一窺聖誕老公公的家裏內部模樣。」

但其實這座聖誕老人在北極的家是不對外銷售，也未描述具體的實體參觀行程，只能透過網站影音體驗，這或許只是Zillow房地產網站在聖誕節季製造的噱頭，以提升網站瀏覽量與造訪率。但小朋友也別失望，其實可以利用北美防空司令部(NORAD)架設的「聖誕老人追蹤網站」，一起倒數、跟隨聖誕老人的全球行蹤送禮物去囉！