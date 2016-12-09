立院三讀通過 外配歸化國籍不須財力證明

立法院院會今(9)日三讀修正通過國籍法部分條文，放寬外籍配偶歸化中華民國籍限制，未來不須再提供財力證明；另外，外國人申請歸化，可在取得國籍1年內，再提出放棄原國籍證明。



立法院院會下午三讀修正通過國籍法部分條文，修正條文明定，外國人若為中華民國國民配偶，不受外國人歸化須「有相當財產或專業技能，足以自立或生活保障無虞」等規定限制。



民主進步黨籍立法委員尤美女表示，希望修法能減少性別、國族、階級等多重歧視；中國國民黨籍立委林麗蟬則說，國籍法三讀身為新住民立委感到很欣慰，她會繼續努力，這對新住民非常有意義，「是送給新住民姐妹很好的禮物」。



為了避免外國人喪失原有國籍後，不符合中華民國國籍法歸化要件，經內政部駁回歸化，在當事人未向原有國申請回復原有國籍時，導致不具有國籍證件，以致淪為「無國籍人士」，易有爭議。



因此，三讀條文明定，外國人可先取得中華民國國籍，並在1年內提出放棄原有國籍證明，若屆期未提出者，則撤銷其歸化許可。



另外，外國人或無國籍人若在中華民國領域內有住所，申請歸化要件中，有立委質疑現行條文規定「品行端正」太過於抽象，三讀條文修正為「無不良素行，且無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄」；內政部需邀集專家學者、社會公正人士研議「無不良素行」認定，並定期檢討。



三讀條文也明定，若外籍配偶因遭遇家庭暴力離婚且未再婚，或喪偶且有事實足以認定與其配偶親屬仍往來照顧，亦可申請歸化。