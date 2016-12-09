2016年新光人壽形象廣告 與光同行點亮心中的光

2016年新光人壽以「光」的姿態，從企業經營、商品開發、服務品質、金融創新、社會責任等各領域進行多項創新作為，為社會大眾點亮希望，並獲得各界認同與肯定，更勇奪有「台灣服務業奧斯卡獎」的「遠見五星服務獎」保險業首獎、「2016 TCSA台灣企業永續獎」及「創新成長獎」等30多項大項，成績斐然，充分展現「光無所不在，心與你同在」的品牌精神；同時，也推動「新加坡海外人才培育、」、「Agent+ 業務員轉型」、「客群經營Inforce 2.0」等多項轉型計劃及海外佈局，顯現新壽推動品牌轉型有成。

為延續2015年以『光』為廣告訴求的品牌價值與形象，今年年底推出第二波品牌形象廣告，廣告內容以回顧2016年所推出的「超越黑暗新光公益路跑」、「口述歷史方案」、「展新人生保險計劃」，及「HER大女子保險計劃」等公益活動和商品，與大眾分享新壽整年來對社會所做的努力與漂亮成績，並傳遞新光人壽與大家同行，一同點亮心中的光的企業品牌形象與經營理念。

「展新人生保險計劃」，讓你可以活到老、玩到老

新光人壽長期關注台灣高齡社會議題，並觀察到熟年力崛起的「樂退」顯學，趁勝追擊推出『展新人生保險計劃』，提醒民眾及早透過保險規劃做好退休準備。『展新人生保險計劃』針對樂退最需要的退休金、健康及長照需求，提供『雙主約』的保險組合，讓國人在熟年時代(50歲以後)，都還能實現自己想做的事。廣告一開始看到旭日升起，一名精神奕奕的衝浪阿伯與朋友們開心地衝向海洋，這位衝浪阿伯正是新光人壽2016年『展新人生保險計劃』廣告裡的一名主角，他以親身經歷向大眾展現了退休後的人生其實不是休止符，而是一篇精彩的全新樂章，搭配廣告字幕『展新人生的光』，恰到好處地傳達了只要提前做足準備，退休後的人生，一樣可以越活越精彩「活到老，玩到老」。

「口述歷史方案」，展現生命精彩自信的光

此外，新光人壽慈善基金長期推動的「口述歷史方案」，以表演藝術的方式挖掘長者的生命寶藏，讓長者進入社區、學校，增加和人群的互動與隔代間的溝通，讓老年人重拾生命價值的精彩影像，也重現於廣告影片中，特別是高齡88歲陶子奶奶在活化歷史方案中，精湛的戲劇演出，不僅打破大眾對於老年「癱、病、殘」的印象，取而代之的是充份展現生命『精彩自信的光』。

『HER大女子保險計劃』為自己作主，創造大好人生

近年來，社會型態變遷，兩性平權快速發展，許多女性發揮自己所長，投入職場，活躍於社會各領域，在社經地位紛紛佔有重要一席之地，展現了女人不可忽視的實力與價值，證明了女力時代的來臨。由於工作有所成就，經濟獨立自主，現代女性擁有更多本錢可以好好愛自己，不管是藉由旅遊、購物、進修等，可以透過不同管道享受生活、實現夢想。為協助每個大女子實現自己夢想，新光人壽今年特別為女性量身規劃『HER大女子保險計劃』。『HER』不僅是字面上『她的』保險計畫，更代表了『Health、Enjoy、Rich』理念，協助每個女性創造健康、喜悅、富足的未來。廣告中，努力創業的三位年輕女生，傳遞就是『HER大女子保險計劃』的理念，那道『實現理想的光』鼓勵女性朋友勇敢朝自己夢想前進，創造大好人生。

『超越黑暗新光公益路跑』，點燃生命的光亮

2016年新光人壽首度從國外引進世界跨城市的知名夜跑活動「Run In The Dark」，舉行「與光同行 超越黑暗」新光公益路跑活動，邀請24歲那年因視網膜病變，讓生命陷入了永遠黑暗，但不向生命服輸，透過自身努力，已蛻變為三鐵健將、盲棒國手及鋼琴調音師的賴智傑一起參與，並告訴大眾只要有光，生命就有出口，這段動人的故事，也被收錄在這次的形象廣告影片中，並融入賴智傑與小女兒溫馨互動的畫面，表現『超越黑暗的光』所帶來暖暖的幸福感與正向的力量。

『光無所不在，心與你同在』有你在的地方，就有新光人壽

新光人壽2016年形象廣告影片，持續傳達『光無所不在，心與你同在』的品牌企業形象與精神，透過廣告影片傳達給消費者，讓大眾看到有關『光』的相關文字、符號、景色等，都能直接聯想到新光人壽就像『光』一樣，時時刻刻在每一個人身邊，以各種形式與光同行，為每個人點亮生命中最溫暖的光。