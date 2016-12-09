2017台南大億麗緻酒店 除夕新春料理、中西式年菜外帶 熱烈預訂中

歡慶新春之際台南大億麗緻酒店各餐廳推出多樣團圓饗宴、年貨大街和年菜外帶等精緻美饌，讓您在新年之始感受歡樂年節氣氛，與親朋好友一同體驗味蕾極致享受，雞年好彩頭！
中西式外帶年菜
在家享受團圓溫馨氣氛，「尚軒中餐廳」及「新光三越大億麗緻專櫃」貼心準備「中式外帶年菜」，選用頂級鮮美食材，變化出多樣美味料理，含野菌菇烏雞燉魚翅、香蔥培根焗大蝦、酒釀豆瓣燒原條魚、乾隆極品砂鍋盤菜等8道豐盛筵席，並附微波爐盒及提袋，2017年1月10日前付款享9折早鳥優惠！
「風尚庭園咖啡廳」亦推出「西式年菜禮盒」，讓除夕團圓感受不同風味年節氣氛，獨家配方燉煮８道料理，含熱那亞風味鮮魚、美式蒙特婁風味烤珍珠雞、義式白酒燴羊膝、法國漁夫式龍王海鮮湯等料理，主菜可選八角風味紅酒滷豬腳或迷迭香料碳烤牛小排。
年貨大街
除了貼心的外帶年菜，「尚軒中餐廳」及「新光三越大億麗緻專櫃」也準備了精緻手工自製「年貨禮盒」，含瑤柱港式蘿蔔糕、香栗棗皇糕、八寶芋泥糕、XO醬單瓶/雙入禮盒組、肝臘腸禮盒、大億滿福禮盒、極品佛跳牆(魚翅或鮑魚、鳳凰排翅藏珍寶，讓您過年期間送禮自用皆適宜，增添喜氣洋洋年節氛圍。
中西式外帶年菜、年貨1月29日前接受預訂，須於提貨前三日預訂，年貨即日開始提貨，宅配費用「年貨禮盒」、「外帶年菜」，詳情洽各餐廳。內用價格需加一成服務費，預訂專線:(06)213-5555轉各餐廳、新光三越西門店B2大億麗緻專櫃:(06)303-0017。
除夕團圓晚宴
- 中式圓桌內含12道開運料理，每桌均贈「盒裝果汁無限暢飲」及「紅酒乙瓶」，大億麗緻酒店健身中心會員享9折優惠(限一桌)！非會員今年12月31日前付款全額也享9折優惠!節目安排「思薇特舞團」傳統中國舞蹈、「Say Yes樂團」中英文經典老歌、「極端藝術」魔幻水晶球、互動魔術等，還有「抽獎活動」提供大億麗緻住宿券、下午茶及餐券券抽獎。
除夕∙新春饗宴
《1F風尚庭園咖啡廳》風味火鍋+握壽司 吃到飽 1月27日~29日
除了有天然熬煮四選一的湯頭選擇，及提供美國安格斯黑牛五花肉、台灣本土梅花豬肉無限享用外，還有自助式沙拉吧、甜點吧、季節時蔬、飲料及哈根達斯冰淇淋吃到飽，現正加碼每人再贈「限量海鮮盤」乙盤，內容含海大蝦、蛤俐、扇貝、綠蠔及鱸魚組合，提味後湯頭更加鮮甜。
《2F尚軒中餐廳》 除夕新春團圓合菜 1月27日~31日
「除夕新春團圓合菜」提供4人合菜及10人桌菜，4人合菜含「椰仁響螺土雞燉鮑魚」、「蒜茸蒸龍蝦襯錦繡球」等9道料理，10人桌菜含「翡翠鮭魚石斑魚卷」、「乾隆極品砂鍋盤菜」等12道料理，讓道道象徵吉祥如意的豐富料理，陪您過好年。
《2F亞洲食錦鐵板燒》「金雞報喜明蝦/龍蝦海陸套餐」 1月27日~2月1日
「金雞報喜海陸套餐」多道經典頂級菜餚依序呈現，除了可選擇生猛活龍蝦或澎湖大明蝦外，主菜可選澳洲和牛肋眼、美國頂級菲利牛或酥皮嫩雞腿，還可品嚐香煎圓鱈魚佐松露醬、日本活白貝等11道少油少鹽美味，品嚐食材最原始鮮甜，並可無限享用精緻點心吧及哈根達司冰淇淋。
《4F竹川日本料理》新春正月料理套餐及桌菜 1月27日~31日
「新春正月料理」強調食材原味真實呈現，提供特上甜蝦生魚片拼盤、油封合鴨松露醬等9道以上料理，細緻呈獻華麗豐富料理。
【農曆春節住房專案】熱烈預訂中，12月15日前訂房付款1/3享免服務費早鳥優惠！
安排與親朋好友出門遊玩的年節假期，來台南享受悠閒知性的府城之旅吧！2017年1月26日前推出「2017農曆春節住房專案」，讓旅人漫遊台南時，也能享受舒適優質好眠！入住2017年1月27日除夕(五)及1月31日初四(二)，享原價65折優惠；入住1月28日初一(六)~1月30日初三(一)，享原價8折優惠；入住「豪華客房」以上等級房型，享原價6折，以上皆須加收一成服務費；此外飯店更提供「官網早鳥優惠價」，2016年12月15日前預訂並付三分之一訂金，享專案價免一成服務費，入住依房型享受豐盛自助早餐、迎賓點心、免費使用網路、健身房、三溫暖、室內溫水游泳池、活力水療按摩池、兒童遊戲室等飯店設施。訂房至官網www.tayihlandis.com.tw，或洽(06)2160077訂房組