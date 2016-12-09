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2017台南大億麗緻酒店 除夕新春料理、中西式年菜外帶 熱烈預訂中

春節住房12/15前訂房 享早鳥優惠

By 台灣英文新聞－編輯
2016/12/09 16:47

歡慶新春之際台南大億麗緻酒店各餐廳推出多樣團圓饗宴、年貨大街和年菜外帶等精緻美饌，讓您在新年之始感受歡樂年節氣氛，與親朋好友一同體驗味蕾極致享受，雞年好彩頭！

中西式外帶年菜

在家享受團圓溫馨氣氛，「尚軒中餐廳」及「新光三越大億麗緻專櫃」貼心準備「中式外帶年菜」，選用頂級鮮美食材，變化出多樣美味料理，含野菌菇烏雞燉魚翅、香蔥培根焗大蝦、酒釀豆瓣燒原條魚、乾隆極品砂鍋盤菜等8道豐盛筵席，並附微波爐盒及提袋，2017年1月10日前付款享9折早鳥優惠

「風尚庭園咖啡廳」亦推出「西式年菜禮盒」，讓除夕團圓感受不同風味年節氣氛，獨家配方燉煮８道料理，含熱那亞風味鮮魚、美式蒙特婁風味烤珍珠雞、義式白酒燴羊膝、法國漁夫式龍王海鮮湯等料理主菜可選八角風味紅酒滷豬腳迷迭香料碳烤牛小排

年貨大街

除了貼心的外帶年菜，「尚軒中餐廳」及「新光三越大億麗緻專櫃」也準備了精緻手工自製「年貨禮盒」，含瑤柱港式蘿蔔糕香栗棗皇糕八寶芋泥糕XO醬單瓶/雙入禮盒組肝臘腸禮盒大億滿福禮盒、極品佛跳牆(魚翅或鮑魚鳳凰排翅藏珍寶讓您過年期間送禮自用皆適宜，增添喜氣洋洋年節氛圍。

中西式外帶年菜、年貨1月29日前接受預訂，須於提貨前三日預訂，年貨即日開始提貨，宅配費用「年貨禮盒」、「外帶年菜」，詳情洽各餐廳。內用價格需加一成服務費，預訂專線:(06)213-5555轉各餐廳、新光三越西門店B2大億麗緻專櫃:(06)303-0017。

 

除夕團圓晚宴

  • 中式圓桌內含12道開運料理，每桌均贈「盒裝果汁無限暢飲」及「紅酒乙瓶」，大億麗緻酒店健身中心會員享9折優惠(限一桌)！非會員今年12月31日前付款全額也享9折優惠!節目安排「思薇特舞團」傳統中國舞蹈、「Say Yes樂團」中英文經典老歌、「極端藝術」魔幻水晶球、互動魔術等，還有「抽獎活動」提供大億麗緻住宿券、下午茶及餐券券抽獎

除夕∙新春饗宴

《1F風尚庭園咖啡廳》風味火鍋+握壽司 吃到飽    1月27日~29日

除了有天然熬煮四選一的湯頭選擇，及提供美國安格斯黑牛五花肉、台灣本土梅花豬肉無限享用外，還有自助式沙拉吧、甜點吧、季節時蔬、飲料及哈根達斯冰淇淋吃到飽，現正加碼每人再贈「限量海鮮盤」乙盤，內容含海大蝦、蛤俐、扇貝、綠蠔及鱸魚組合，提味後湯頭更加鮮甜。

《2F尚軒中餐廳》 除夕新春團圓合菜    1月27日~31日

「除夕新春團圓合菜」提供4人合菜及10人桌菜，4人合菜含「椰仁響螺土雞燉鮑魚」、「蒜茸蒸龍蝦襯錦繡球」等9道料理，10人桌菜含「翡翠鮭魚石斑魚卷」、「乾隆極品砂鍋盤菜」等12道料理，讓道道象徵吉祥如意的豐富料理，陪您過好年。

《2F亞洲食錦鐵板燒》「金雞報喜明蝦/龍蝦海陸套餐」   1月27日~2月1日

「金雞報喜海陸套餐」多道經典頂級菜餚依序呈現，除了可選擇生猛活龍蝦澎湖大明蝦外，主菜可選澳洲和牛肋眼美國頂級菲利牛酥皮嫩雞腿，還可品嚐香煎圓鱈魚佐松露醬、日本活白貝等11道少油少鹽美味，品嚐食材最原始鮮甜，並可無限享用精緻點心吧哈根達司冰淇淋

《4F竹川日本料理》新春正月料理套餐及桌菜   1月27日~31日

新春正月料理強調食材原味真實呈現，提供特上甜蝦生魚片拼盤、油封合鴨松露醬等9道以上料理，細緻呈獻華麗豐富料理。

 

【農曆春節住房專案】熱烈預訂中，12月15日前訂房付款1/3享免服務費早鳥優惠！

安排與親朋好友出門遊玩的年節假期，來台南享受悠閒知性的府城之旅吧！2017年1月26日前推出「2017農曆春節住房專案」，讓旅人漫遊台南時，也能享受舒適優質好眠！入住2017年1月27日除夕(五)及1月31日初四(二)，享原價65折優惠；入住1月28日初一(六)~1月30日初三(一)，享原價8折優惠；入住「豪華客房」以上等級房型，享原價6折，以上皆須加收一成服務費；此外飯店更提供「官網早鳥優惠價」，2016年12月15日前預訂並付三分之一訂金，享專案價免一成服務費，入住依房型享受豐盛自助早餐、迎賓點心、免費使用網路、健身房、三溫暖、室內溫水游泳池、活力水療按摩池、兒童遊戲室等飯店設施。訂房至官網www.tayihlandis.com.tw，或洽(06)2160077訂房組