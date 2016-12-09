2017台南大億麗緻酒店 除夕新春料理、中西式年菜外帶 熱烈預訂中

歡慶新春之際台南大億麗緻酒店各餐廳推出多樣團圓饗宴、年貨大街 和年菜外帶等精緻美饌，讓您在新年之始感受歡樂年節氣氛，與親朋 好友一同體驗味蕾極致享受，雞年好彩頭！

中西式外帶年菜

在家享受團圓溫馨氣氛，「尚軒中餐廳」及「新光三越大億麗緻專櫃 」貼心準備「中式外帶年菜」，選用頂級鮮美食材， 變化出多樣美味料理，含野菌菇烏雞燉魚翅、香蔥培根焗大蝦、 酒釀豆瓣燒原條魚、乾隆極品砂鍋盤菜等8道豐盛筵席，並附微波爐盒及提袋，2 017年1月10日前付款享9折早鳥優惠！

「風尚庭園咖啡廳」亦推出「西式年菜禮盒」，讓除夕團圓感受不同 風味年節氣氛，獨家配方燉煮８道料理，含熱那亞風味鮮魚、 美式蒙特婁風味烤珍珠雞、義式白酒燴羊膝、法國漁夫式龍王海鮮湯 等料理，主菜可選八角風味紅酒滷豬腳或迷迭香料碳烤牛小排。

年貨大街

除了貼心的外帶年菜，「尚軒中餐廳」及「新光三越大億麗緻專櫃」 也準備了精緻手工自製「年貨禮盒」，含瑤柱港式蘿蔔糕、 香栗棗皇糕、八寶芋泥糕、XO醬單瓶/ 雙入禮盒組、肝臘腸禮盒、大億滿福禮盒、極品佛跳牆(魚翅或鮑魚、鳳凰排翅藏珍寶，讓您過年期間送禮自用皆適宜，增添喜氣洋洋年節氛圍。

中西式外帶年菜、年貨1月29日前接受預訂，須於提貨前三日預訂 ，年貨即日開始提貨，宅配費用「年貨禮盒」、 「外帶年菜」，詳情洽各餐廳。 內用價格需加一成服務費，預訂專線:(06)213-5555轉 各餐廳、新光三越西門店B2大億麗緻專櫃:(06)303- 0017。

除夕團圓晚宴

中式圓桌內含12道開運料理， 每桌 均贈「 盒裝果汁無限暢飲」及「紅酒乙瓶」，大億麗緻酒店健身中心會員享 9折優惠(限一桌)！非會員今年12月31日前付款全額也享9折 優惠 !節目安排 「思薇特舞團」傳統中國舞蹈、「Say Yes樂團」中英文經典老歌、「極端藝術」 魔幻水晶球、互動魔術 等，還有「抽獎活動」提供大億麗緻住宿券、下午茶及餐券券抽獎 。

除夕∙新春饗宴

《1F風尚庭園咖啡廳》風味火鍋+握壽司 吃到飽 1月27日~29日

除了有天然熬煮四選一的湯頭選擇，及提供美國安格斯黑牛五花肉、 台灣本土梅花豬肉無限享用外，還有自助式沙拉吧、甜點吧、季節時 蔬、飲料及哈根達斯冰淇淋吃到飽，現正加碼每人再贈「限量海鮮盤 」乙盤，內容含海大蝦、蛤俐、扇貝、綠蠔及鱸魚組合，提味後湯頭 更加鮮甜。

《2F尚軒中餐廳》 除夕新春團圓合菜 1月27日~31日

「除夕新春團圓合菜」提供4人合菜及10人桌菜，4人合菜含「椰仁響螺土雞燉鮑魚」、「蒜茸蒸龍蝦襯 錦繡球」等9道料理，10人桌菜含「翡翠鮭魚石斑魚卷」、「 乾隆極品砂鍋盤菜」等12道料理，讓道道象徵吉祥如意的豐富料理 ，陪您過好年。

《2F亞洲食錦鐵板燒》「金雞報喜明蝦/龍蝦海陸套餐」 1月27日~2月1日

「金雞報喜海陸套餐」多道經典頂級菜餚依序呈現，除了可選擇生猛 活龍蝦或澎湖大明蝦外，主菜可選澳洲和牛肋眼、美國頂級菲利牛或 酥皮嫩雞腿，還可品嚐香煎圓鱈魚佐松露醬、日本活白貝等11道少 油少鹽美味，品嚐食材最原始鮮甜，並可無限享用精緻點心吧及哈根 達司冰淇淋。

《4F竹川日本料理》新春正月料理套餐及桌菜 1月27日~31日

「新春正月料理」強調食材原味真實呈現，提供特上甜蝦生魚片拼盤、油封合鴨 松露醬等9道以上料理，細緻呈獻華麗豐富料理。

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