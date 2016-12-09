台灣攝影藝術家 提供難民小朋友一個夢想家

文化部贊助的德國貝塔寧駐村攝影藝術家楊哲一11月18日至12月11日以「空城計」為主題，從環境社會學結合環境教育的角度，透過平面攝影、錄像、水泥模型、文宣DM、油漆表演、行為藝術、臺語七字仔發音文字文件、臺語七字仔聲音裝置等詮釋作品。12月7日當天，特別邀請德國境內難民小朋友，在其展示作品畫上「夢想家」，提供小朋友居住的想像，發人省思。

楊哲一本次展出的內容以內蒙古鄂爾多斯的「爛尾樓」為創作背景，主要拍攝內蒙古最窮的兩個區域「康巴什」與「伊金霍洛旗」，但它的國內生產毛額(GDP)曾超越北京、上海，更是蒙古成吉思汗的遊牧帝國。曾因煤礦致富的「眾多宮殿」，亦是政府大力宣揚將有150萬人口進駐的「政績工程」，如今卻不到3萬人。儼然從「夢想家」變成「鬼城」，背後象徵人類無視環境過度開發所形成的慾望城市，卻因房地產泡沫化一哄而散。如今，全世界類似的鬼城有上千個，這不僅是全球化的產物，同時也是有心人所設下的圈套，一個荒誕可笑的「空城計」。

楊哲一在柏林駐村期間，想到德國政府接收超過一百萬名難民，當中兒童占了相當比例，因此決定將所收集到的難民相關報導文件，以兒童剪貼的方式，想像德國國旗黑色代表憤怒心情，紅色代表自由的精神，金黃色是理想，剪貼於水泥爛尾樓模型裝置作品上，重建爛尾樓。並邀請德國難民中心兒童，親至展場進行「油漆行為」，畫上自己的夢想家，提供難民居住的想像，且將作品留於現場投影播放。

在難民中心的志工陪同下，4位小朋友對於獲邀到現場把自己理想的家直接彩繪在展覽作品上感到相當期待與興奮，小朋友一開始還不敢相信可以直接在展出作品上作畫，顯得有些猶豫與害羞，經過充分溝通後，才放心將自己的夢想家畫上去。

透過楊哲一的攝影裝置藝術展，充分展現人道關懷，同時讓人們思考，地球的一端，有著成千上萬戶的房子，成不了家；另一端，卻有著成千上萬的人，回不了家，形成「人」與「家」、「兒童」與「成人」、「人民」與「國家」在這世界上所產生的巨大矛盾。每個小孩心中都有一個夢想家，長大之後卻不見了；而每個大人心中都有一個小孩，但在現實世界卻無法回去，夢想的家終究是個空城計而已。