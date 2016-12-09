南韓國會通過彈劾朴槿惠！  最後一關：憲法法庭裁定

南韓國會在今(9)日當地時間下午3時(台灣時間下午2時)，對總統朴槿惠彈劾案進行表決，以234票贊成、56票反對，超過三分之二席次的票數，通過彈劾總統朴槿惠。

歷經閨密案的紛紛擾擾，在8成民眾贊成彈劾總統的民意壓力下，韓國國會今日採不記名投票，出席投票的國會議員總數為299人、1人棄權，最後以234票贊成、56票反對、7票無效、2票棄權，超過三分之二議員席次的票數，通過彈劾總統朴槿惠。

韓國「JTBC電視台」直播整個過程，在投票時就有將近20萬名觀眾收看，到了開票前直播聊天室更充滿網友猜測的票數，最後南韓國會議長宣布總票數299票，其中234票同意彈劾、56票反對，國會現場立即響起掌聲與歡呼。

彈劾案通過後，韓國憲法法院將審理該案，時間最長可達6個月，若6名以上法官同意，則彈劾案裁定成立，並將於60天內舉行總統大選；但若裁定不成立，朴槿惠復職。而在審理期間，朴槿惠將被停止執行職務，由國務總理黃教安代理。

朴槿惠成為韓國史上第二位遭彈劾停職的總統，在她前面的是2004年前總統盧武鉉彈劾案，但當時憲法法院審理63天後推翻彈劾的正當性，因此，此次憲法法院是否會如2004年的前例般，推翻彈劾案，再度上演「王者歸來」的一幕，備受各方關注。

但憲法法院憲法研究官、建國大學法學院教授黃道洙接受「韓聯社」專訪表示，韓國國會有充分的理由彈劾朴槿惠，她涉嫌受賄、濫用職權等重罪，已被當作彈劾理由，寫入彈劾決議，料能獲得憲法法院通過。

另一位不願透露姓名的憲法法院法官表示，他們會依常識與法理進行判斷，同時也必須考慮國民的憤怒情緒，法官在裁決的過程中，會反映出100多萬民眾的民意。

這名法官強調，2004年時任總統盧武鉉遭彈劾的理由不明不白，多數黨靠人頭優勢，強行通過總統彈劾案，但這一次的情況截然不同。

南韓總統彈劾的程序，是由國會議員發起彈劾案後取得半數議員連署，也就是151位議員，後提交國會，並開會進行表決，表決至少需要議員席次的2/3通過，彈劾案通過國會後，總統將同時暫停職務，直到憲法法院做出裁定。

然而，「韓民族新聞」分析指出，鑑於法官的政治傾向和通過彈劾案所需的法官人數(9名法官有3人由總統提名、3人由國會提名、3人由最高法院大法官提名)，難以指望彈劾案一定過關。如果彈劾案遭否決，朴槿惠成功敗部復活得以免責，南韓恐將進入難以控制的暴動。