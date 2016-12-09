當聖誕老公公不再白白胖胖...黑色聖誕老人的歷史

這幾天美國百貨業最熱門的話題就是，明尼蘇達州的百貨公司「The Mall of America」首次僱用非裔美籍扮演聖誕老公公，事實上，非裔扮演聖誕老公公已非首例，甚至在1960年代的民權運動也出現過，扮演重要角色。

這間位在明尼蘇達的百貨公司，雇用非裔美籍的Larry Jefferson作為聖誕老公公，但消息一出隨即引發民眾網路上熱議，還有人惡意中傷，因為聖誕老公公身材圓胖、歡樂和白皙皮膚的形象，已經深植美國民眾心中，水牛城大學的歷史教授Victoria Wolcott就說，「走進百貨公司、坐在聖誕老公公的大腿上，代表著戰後中產階級的身分認同」，「一旦改變聖誕老公公的膚色，就會惹怒民眾。」

幾十年來美國社會時常拿非裔聖誕老公公的形象來開玩笑，冠以歧視性字眼「negro」(黑人)，被報章雜誌嘲笑「他們一定是掉進煙囪時，頭部先著地」、「他們唱的黑人聖歌是聖誕節的最大娛樂。」

然而最重大的突破是在1936年，非裔聖誕老公公首次出現在大眾眼前，由美國踢踏舞傳奇舞者羅賓遜(Bill “Bojangles” Robinson)扮演紐約哈林區第一位非裔聖誕老公公；1943年哈林區最大的百貨公司之一也雇用第一位非裔聖誕老公公，1946年芝加哥一家商場也跟進。

現實而言，當越來越多白人移入郊區，開始在大型購物商場消費，市中心的百貨公司就必須正視留在市區內的非裔客群，提升顧客在聖誕節消費的良好經驗。

1960年代，聖誕老公公也被「徵召」參與民權運動。1969年，聖誕老公公的白人形象被民權領袖批評為「種族主義的象徵之一」。當年，俄亥俄州的一間百貨公司甚至還拒絕雇用非裔聖誕老公公，商場負責人Fred Lazarus說，「這跟就業平等無關，單純不符合小孩心目中的形象。」

但南方基督教領袖會議的地區主任Rev Otis Moss Jr反擊，「如果一間百貨公司都無法想像有非裔聖誕老人的30天，就絕對無法想像未來會有非裔負責人的365天。」

這家百貨公司隔年就雇用了非裔聖誕老公公，這種趨勢於1970年代在全美也開始興盛，包括梅西百貨的紐約旗艦店；布魯克林區的一間百貨商場甚至豎立起黑白聖誕老人的隔間，讓民眾選擇自己的偏好。

一位擁有兩個小孩的母親Shameka Pettus說，「我小時候只看過白人聖誕老人，所以有機會見到非裔聖誕老人是件很酷的事」，她接著補充，「而且我不認為膚色有什麼差，聖誕老人就是聖誕老人。」

在Iverson Mall扮演聖誕老公公的非裔美籍Kenny Green已經做這份工作5年了，他說，「聖誕老公公所代表的，一定要是真實的你，這是誠實的信念，你不能讓一個圓滾滾卻不喜歡小孩的老人，假裝是一個歡樂、受人喜愛的人。」

他坦承，有時候甚至連非裔美籍人都很難接受非裔聖誕老公公，但他說，「當說到聖誕節和聖誕老人的精神，無關乎種族與膚色，重要的是你所擁有的愛和你所代表的精神。」

他樂觀看待The Mall of America的非裔聖誕老人，相信可以帶給當地民眾很多新的想法，並期待未來有更多族裔與背景的聖誕老公公出現，「我絕對會帶我的小孩去看拉美裔或亞裔聖誕老人，要讓他們知道，聖誕老人代表的是我們全體，那就是我們該有的樣子」，「每個人心中都該有個聖誕老公公。」