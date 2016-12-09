新竹豐邑喜來登「漂浮星際」跨年派對

年末將至，規劃好去哪跨年了嗎？除了各縣市熱鬧的跨年晚會及璀璨的煙火表演秀外。如果不喜歡戶外太過熱鬧擁擠的跨年場合，可以選擇到「新竹豐邑喜來登大飯店」二樓「光吧」參加「漂浮星際-暢飲跨年派對」，除了享受豐盛的輕食自助吧及現場指定酒款無限量供應，現場還有樂團歌手與賓客一同在光吧浪漫空間狂歡倒數。

新竹豐邑喜來登今年跨年活動於二樓「光吧」推出「漂浮星際-暢飲跨年派對」，讓平日繁忙的貴賓於優雅舒適的空間倒數迎新年。飯店特地將餐食服務升級為吃到飽的「輕食自助吧」於跨年當日晚間九點至十二點限時供應，菜色包含「新鮮蔬菜條佐凱薩醬」、「哈啦印度餅佐辣味咖哩豆泥」、「避風塘炸豆腐」、「碳烤墨魚佐辣味檸檬橄欖油」、「維也納香腸酥皮卷」、「義大利麵吧」及「歡樂大拼盤」等數道適合佐酒的餐食美饌。於派對現場另有「指定酒款」於晚間八點至凌晨一點無限量供應，有「台灣生啤酒」、「光吧精選紅白酒」、「可纖兒水蜜桃氣泡酒」、光吧特調「夕照龍舌蘭」與「星空夜語」，前80位入場的賓客，只要穿著「白色」服裝，即可享一杯「TAVASA魔幻繽紛星空酒」免費招待，讓來參加派對的賓客都能吃飽喝足享受跨年微醺的氛圍。

除了以上餐食美酒之外，「漂浮星際-暢飲跨年派對」現場也邀請到台灣最具規模「華人唱跳樂團」的藝人表演，有浪漫情歌「林夏夏」、動感歌舞「田芯婕」以及輕快唱跳「晨于曦」，非常適合與三五好友共度美好的時光。除此之外，現場還有兩場抽獎活動抽出六位幸運者，每人贈送「VINIQ銀河星空酒」ㄧ瓶。新竹豐邑喜來登大飯店光吧「漂浮星際-暢飲跨年派對」，活動時間自晚間八點至凌晨一點，享受五星級餐食美酒及樂團DJ熱鬧演出，High翻五小時每人訂價1,080元，即日起至12月30日止於線上報名即可享優惠價。