滬港深三市連通 樂觀期待A股2017表現

A股經歷了周一(5日)的大幅下挫後，市場整體調整空間有限，供給側改革背景下經濟復甦對 A 股的支撐依然顯著，最新公布的PMI亦持穩，富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文認為，深港通對未來幾個月的A股有正面影響，且將加快 A 股納入 MSCI的速度，然而今年以來漲幅已大，震盪在所難免，短線可利用A股或H股反向ETF(如富邦上証反1、富邦H股反1)來避險，中長期看多A+H股下可持續布局的A股或H股的原股、正向2倍ETF(如富邦上証、富邦深100、富邦上証正2、富邦H股正2)。

深港通通車首日遇上義大利公投事件，加上中國證監會批評保險資金大舉入市，可能使保險資金加碼股市力道暫時縮減，A股短期面臨修正，上綜指數本月2日至6日連三日下跌2.25%，深綜指數及香港H股則在深港通資金流入加持下，6日即擺脫黑天鵝，以紅盤作收。廖崇文指出，深港通開通後，深股通及深港通南向均連四日呈現淨流入，流入資金合計分別為81.37億元人民幣及21.37億元人民幣，後續尚須持續觀察，待後續市場情緒穩定後，相信市場有望重拾上漲趨勢。

由於大陸投資有不少管制，使A股納入MSCI時程緩慢。廖崇文認為，深港通將會加快 A股納入MSCI速度，因為內地新的貨幣供應量較為可觀，加上近期不少城市打壓房市，使更多資金尋找投資出路，估計明年MSCI加入A股的機率有7~8成。此外，香港、上海、深圳三個市場互聯互通，是全球第二大的市場，10兆美元的市值不容忽視；國際投資者亦可以通過互連聯互通機制，在每日限額下投資A股，改善A股與亞洲市場的連接性。

根據中國國家統計局發布資料顯示，11月份官方製造業PMI持續向上突破至51.7%，較前月上升0.5個百分點，優於市場預期的小幅下降至51.0%，已是連續兩個月上升，而高於50分界線之上已經持續4個月，同時為2014 年7月以來的高點；財新製造業採購經理人指數則由10月份的51.2下降至50.9，較市場預期的 51.0為低，但已連續5個月在50分界線之上。

廖崇文說，生產和新訂單的回暖，加以國際原物料價格的大幅上升，是PMI優於預期的主要因素。官方數字以調查大型企業和國企為主，而財新所顯示之數字可更有效反映中小型民營企業的經營狀況。從最新數字看來，反映中國經濟仍然向國企傾斜，中小型企業在融資、行業整合及海外擴張上仍較落後，主要由於目前財政政策着重基建投資。未來落實推行金融改革下，可優化中國資本市場及連接海外市場，改善中小型企業經營及融資環境。預期在中國經濟溫和擴張下，仍看好明年中國經濟發展及 A 股市場表現。