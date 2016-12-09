攻擊性火蟻侵澳洲！專家：不處理將面臨數十億美元損失

撐過了野兔大量繁殖也撐過了外來種海蟾蜍的入侵，但是根據最新的研究報告，澳洲可能會因為南美紅火蟻的大舉入侵而遭受重創，產生的損失將比野兔、海蟾蜍與狐狸造成的傷害加總起來還多。

紅火蟻源自於南美洲，如果被叮咬到傷口會有如同被火灼燒的疼痛感，嚴重者甚至會致命，根據全國火蟻根除計畫(National Red Imported Fire Ant Eradication Program)的獨立研究報告，如果未能根除火蟻的威脅，每年至少會在澳洲引發超過3000起嚴重的全身過敏反應，並以此建議政府應該在未來的10年內花費2.84億美金的經費來組織火蟻繼續蔓延。

這種具有攻擊性的螞蟻通常成群行動，大規模襲擊牲畜和人類，被咬到的人皮膚上會出現紅疹，甚至會引發嚴重的過敏反應導致死亡，在美國已經有至少80起死亡是由這種危險的螞蟻所造成。

火蟻於2001年在布里斯班(Brisbane)的港口登陸，隨後就開始在澳洲建立「殖民地」，並以該地為根據地席捲了廣袤昆士蘭省(Queensland)的東南部，縱使澳洲地廣人稀也無法阻止火蟻蔓延，現在它們已經離南部省份新南威爾士省(New South Wales)的邊界僅50公里，一步一步地往澳洲東南部精華地帶邁進。

外來種議會(Invasive Species Council)執行長Andrew Cox指出，如果不現在行動，火蟻不只會摧毀澳洲的經濟，還會對生態、健康體系和戶外生活模式產生巨大的影響，如果澳洲全國不趕快提出一個可行的根治方案，將會因為疏於注意而蒙受數十億美金的損失。

Cox認為，澳洲如果現在行動絕對來得及，不過可以利用的時間正急劇的減少，因為隨著族群擴大，這個外來入侵種將會越來越危險。

聯邦農業部長發言人Barnaby Joyce表示，政府已經投入大約3.28億美金在根除火蟻的計畫上，在農業部長論壇(The Agricultural Ministers' Forum)上，官員們也同意現階段投入整治火蟻的計畫是技術上可行、具有成本效益，也符合澳洲的國家利益，並承諾會在明(2017)年5月的首長會議中討論投入更多經費的可能性。

不過民間已經湧現不滿的聲浪，認為政府仍未在消滅火蟻上投入足夠的努力。