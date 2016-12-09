簡又新專欄─國際氣候外交圓桌會議  借鏡各國減碳成效

外交工作在這個世代已經擴大到氣候外交層次，沒有一個國家能單獨解決、單獨負擔氣候變遷的問題，所以需要全球各國的攜手合作，儘管台灣無法參與聯合國會議，不代表台灣可以缺席這項議題，透過借鏡世界其他大國的減碳進展，同樣有助於台灣與全球趨勢接軌。

首先了解台灣概況，台灣新政府上任後全力發展太陽能與風能，這正好是全球綠能發展的主流，目前全球新增電力投資的最大數額就是放在太陽能與風能，台灣計畫在2025年時太陽能與風能要佔總發電量20%，目前已通過2016-2018年太陽能發電增加800億台幣投資，希望能增加1.4 GW的裝置容量，屆時可望見到大規模太陽能發電計畫在台灣遍地開花。

在風力發電部分，台灣於四年內希望能做到0.52 GW的離岸風力發電，總投資為600億台幣左右，台灣太陽能發電的設備與技術發展良好，做起來尚屬順暢，但離岸風力發電的技術困難，需要將大型風力發電機打樁進海底，鋼管與鋼架製作技術也很困難，加上風力發電機的巨型發電機，需要培養專門電機與工業人才，一旦台灣突破這些技術障礙，就能同時期待培養出新的專業人才、新的產業與就業機會。

觀察英國的進展，英國節能減碳的成效在全球名列前茅。原因在於英國很早之前就透過國內法規定，每5年要制定一次碳預算、以減少碳排放，其次是加強節能減碳投資，參加創新發展策略計畫，與其他20國共同合作，在未來一定時間內加強兩倍以上清潔能源的投資，同時宣布在2021年前預備了75億美元於清潔能源投資，這顯示了英國不僅自己在做，而且對於國際上應盡的義務也不曾遺忘。

英國的國家目標也正往這條路邁進，期望2050年國家至少減碳80%，這意味著一年有9.6個月不能倚賴燃燒煤、石油、瓦斯，可以想像這過程的艱鉅程度，但英國卻能慢慢落實。

例如英國碳預算規畫在2008-2012年要較1990年減碳23%，2010年保守黨上台時就宣布中央機關所有辦公室減碳10%，計3,000棟大樓減碳13.8%，2013-2017年再加碼減碳29%，目標到2032年要減碳達57%。然而排碳量最大宗的對象就是工業和電力，以台灣80%碳排放都來自化石燃料，不從工業下手是無法解決問題。

法國是全球核電廠最多的國家，為了主辦2015年聯合國氣候變化綱要公約會議而開始加速改變，計畫在2025年前要減碳25%，於是制定專法降低排碳量，也全力在推動循環經濟，降低不循環物質的使用，近期也打算要全國禁塑，或是只能使用自然分解的物質。

至於常被他國批評的美國，也在歐巴馬上任後開始加速節能減碳進程。在歐巴馬執政初期宣布2020年要比2005年減碳17%，也開始改採較清潔的能源如天然氣、頁岩氣以大量取代石油與燃煤發電，顯示歐巴馬在科技研究方面所加諸的努力，使科技進步與能源效率提升快速。

最近歐巴馬再度加強美國減碳力度，2025年要再加碼減掉26-28%，由於美國的二氧化碳排放量以電力佔32%為最大宗，歐巴馬於是將二氧化碳排放跟國民健康放置一起，以增加人民支持減碳的力道，同時也可以減少二氧化硫和氮氧化物的排放量，通過法律案和政府行政命令提高能源效率的規定，使美國近幾年做了許多標竿型活動。

全球各國在節能減碳的不同方式都有一定成效，都是台灣可以作為借鏡的地方，透過全球的標竿學習，台灣同樣可以與全球各國一起為節能減碳而努力。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。