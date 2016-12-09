哥倫比亞7歲女遭性侵殺害惹眾怒　民憂有錢輕判司法不彰　

一名七歲小女孩的姦殺案在哥倫比亞各地引燃怒火，這凸顯出這個南美國家猖獗的性犯罪事件，不過對於一個一年全國有上千名女性被性侵的國家而言，這次的事件能推動改革的巨輪嗎？當抗議者陸續返家，媒體報導的熱潮開始退燒後，人權組織開始思考起這個問題。

七歲女孩Yuliana Samboni的遺體在4日晚上(週日)，於Bogota城市一幢名下屬於38歲建築師Rafael Uribe Noguera的公寓被發現，街上的監視錄影捕捉到Uribe將Samboni拖入自己的廂型車內，證據顯示Samboni身體遍佈受虐的痕跡，Uribe則坦承他在性侵7歲女孩後親手勒死她。

週一消息流出後爆發了3場示威遊行，上百名民眾包圍Uribe的公寓怒吼，並在外面點燃蠟燭以紀念這名不幸的女孩，警方則在診所逮捕了Uribe，為了穿越憤怒抗議者的人潮而必須派出大量警力戒護，抗議人士則對Uribe拋擲瓶罐，以憤怒的聲音指責他為殺人犯。

Uribe現在面臨的罪責包含第一級謀殺、虐待和綁架未成年者等，然而，Uribe出身於滿是建築師和律師的當地望族，而死去的小女孩則是從波哥大鄉間移民至都市的貧困在地人，巨大的身份差距讓外界質疑Uribe將利用他家族的關係網和財富，藉此逃過司法制裁。

在當地檢察總長辦公室外的年輕抗議者Gina Jaimes告訴媒體，正義在哥倫比亞不太容易得到彰顯，抗議者希望政府利用Uribe殺雞儆猴，告訴人民司法仍然存在，政治人物和婦權團體正在進行激辯，試圖找出現況的解方。

哥倫比亞執政聯盟的議員Efrain Torres已經向國會提出一項憲法修正案，希望可以允許法官將對兒童實施性暴力的罪犯判以無期徒刑，她指出，兒童暴力在哥倫比亞是常見的事，如果這個修正案能通過，將可以對這些犯罪者傳達一個非常明確的訊息，那就是如果對孩童進行這些勾當，將讓他們面臨嚴重的刑責。