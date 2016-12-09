首位繞地球軌道的太空人與參議員 美國傳奇葛倫逝世

約翰葛倫(John Glenn)，曾為戰鬥飛行員、在第二次世界大戰和韓戰戰場都曾為美國效力，也擔任長達24年的參議員，是美國第一位繞行地球軌道的太空人，替美國在冷戰時期與蘇聯的太空競賽中扳回一城，昨(8)日辭世，享年95歲。

葛倫協助創立的俄亥俄州立大學葛倫公共事務學院(John Glenn College of Public Affairs)證實，葛倫8日下午在俄亥俄州哥倫布市(Columbus)的癌症醫院辭世，俄亥俄州立大學發言人表示，葛倫在一週前就已住院，但院方並未透露死因。

葛倫的一生充滿傳奇。1921年生於俄亥俄州東部，小時候就對飛行與飛行器十分著迷，在珍珠港事件後，他暫停大學學業、投身戰場擔任戰鬥飛行員，熱誠的貢獻在韓戰時更獲頒許多獎章，他的傳奇包括所駕駛的飛機遭203個彈孔攻擊，仍能平安歸來；以及在烈火燃燒的戰場上仍堅守崗位。

1957年，葛倫駕駛噴射機從洛杉磯飛往紐約，長達3小時23不停歇的飛行，創下不中斷超音速飛行的首例。

1962年美蘇冷戰對峙的高峰期，他成為第一位繞行地球軌道的美國人，僅比蘇聯晚一年，葛倫成功繞行地球三圈，成為第三位登上外太空、第一位繞行地球軌道的太空人，是當年冷戰對峙時期、美國人民心目中的英雄。

返國後由甘迺迪總統親自頒發服務勳章，在紐約市受到上百萬民眾夾道熱烈歡迎，2012年接受美聯社報導太空紀錄50週年時，葛倫回溯說，「現在想起來還是歷歷在目，我似乎仍能感受到當年的那些激動之情。」

葛倫在生涯後半段投入政壇，在選舉多次失利後，終於1974年開始擔任民主黨的俄亥俄州參議員，長達24年，是俄亥俄州任期最長的參議員。

1998年、高齡77歲，他再度踏入外太空執行任務，成為世界上最年長的太空人。

但葛倫的辭世，也意味著1959年美國第一個載人航天計劃「水星計畫」的7位太空人、同時是美國首批太空人，已全數離開人世。

對葛倫的思念和哀悼從政壇、太空界、名人圈傳來，美國總統當選人川普稱葛倫為「英雄」，「對我來說，他是偉大的美國英雄」。

曾頒予葛倫象徵平民最高榮譽的總統自由獎章的歐巴馬表示，美國失去了一位指標性人物，「美國第一批太空人已全數離世，但他們所帶來的典範，勉勵我們，在地球上的我們要繼續朝外太空探索未知。」

葛倫的一生跨足太空領域與政壇，不僅對全球太空領域的發展有卓著貢獻，更在美蘇冷戰的歷史洪流中，使美國人再度重拾太空戰役的勝利果實，成為民眾心目中的偉大英雄。