〈時評〉「政黨輪替」治怪病

12月7日自由時報兩則報導 : 搶「反核食」平台，洪(秀柱)推動罷免、郝(龍斌)組公投聯盟。看了這兩則新聞，我有很深刻的感慨，「政黨輪替」真偉大，可以一次震盪療法改變政治人物僵化的腦袋。讓我們來回顧一下歷史吧。

1994年6月份，我擔任環保聯盟副會長兼台灣反核行動聯盟召集人。為了反核四，我們推動了台灣第一個中央民代罷免案，即台北縣罷免擁核立委運動。洪秀柱主席當時是四個被罷免者之一，今天她站出來的原因是「反核食」，是要罷免新北市(原台北縣)的民進黨立委，真的是風水輪流轉！原本是因擁護核電立場，而被反核四運動罷免的國民黨主席洪秀柱，今天站出來確是為了要「反核食」，是要罷免支持核食進口的新北市立委，真的太好了。

再看郝龍斌副主席，原本是新黨的成員。2000年3月阿扁總統當選，第一次政黨輪替時，郝龍斌擔任新黨的主席。在阿扁總統上任後，因核四的議題，當時經濟部長林信義用了三個多月的時間，每個禮拜六在經濟部召開「核四再評會議」。由五位擁核代表、五位反核代表及政府官員，而當時我是五個反核代表之一。最後整體的評估是，林信義部長向行政院長唐飛建議『核四不用興建』。擁核的唐飛院長憤而辭職，後來由接任的張俊雄院長於10月27日在行政院臨時院會宣布「廢核四政策」。當天也正好是國民黨主席連戰入府見陳總統，結果引起軒然大波。國民黨立委丁守中在立法院發動罷免陳水扁總統的提案，後來這些力量集結成在野聯盟。郝龍斌就是在野聯盟的頭，以新黨黨主席的身份領導在野聯盟。

2001年1月30日立法院臨時會通過「核四復工續建」的荒唐決議。2月14日，行政院長張俊雄宣布依照立法院的決議，核四復工續建。2月24日，我當總指揮辦了一個「核四公投人民作主」大遊行。當時就有謠言，郝龍斌即將接環保署長，在野聯盟當時是非常大的一個反對力量，果然内閣改组郝龍斌接任環保署長。

環保署長郝龍斌做了一陣子就辭職了，為什麼呢? 我們查一下歷史，郝龍斌的説法是陳水扁總統準備在2004年總統大選時，要同步舉辦核四公投。據說郝龍斌入閣時，向陳水扁總統提出的條件是絕對不能推動公投，後因政治理念不同而辭職下台。所以，我們很高興今天看到郝龍斌站出來，舉辦全國性公投「反核食」。我們暫且不論反核食的真偽，單單這一點，看到郝龍斌從絕對反對公投，到今天出來領導全民的公投連署，甚至本周五還要發動國民黨黨團將修改公投法逕付二讀。我們看到郝龍斌這樣的賣力演出，實在是感動到無以復加。

「政黨輪替」真的能使這些政客們「屁股決定腦袋」，能夠放棄僵化的反公投立場而往進步方向走，「政黨輪替」真是最好的民主藥劑。「政黨輪替」真的太好了，讚！！

再來，我們來看一下所謂「反核食」的真偽。我個人的看法，所謂「反核食」是假議題，但國民黨主席用此議題，罷免新北市民進黨籍的立委；國民黨副主席用此議題推全國公民聯署運動，對台灣民主化而言，這都是好事。

至於反核食到底是真？是假？要了解什麼叫做「核食」。我們台灣真的會進口福島受輻射污染的食物 「核食」 嗎? 我個人認為，其實要進口「核食」還真的不容易。因為，日本官方及消費者相當嚴苛。所有的食物污染中，輻射污染是最容易檢測的。舉個例子來說，基因污染就是基改的食物，你可以馬上檢測出來嗎? 很難啊！所謂有化學污染的東西，可以很容易檢測出來嗎? 也相當不容易，還要做不少的化學分析。而輻射汙染，其實只要有一個輻射偵測器就可以檢測出來。所以説，受輻射污染的食物其實是最容易嚴格把關的。

只要我們政府相關的機關，做好把關的工作，輻射食物是不容易流入市場的。而且在日本市場那邊流通的食物，真的有所謂的輻射污染食物嗎? 我也覺得並不容易。因為，日本人比我們台灣人龜毛，也比我們怕死。台灣人「垃圾吃 垃圾肥」，對食安其實是比較不在意。

『日本雪印』這個知名公司，就是因為品質問題沒有弄好，被消費者抵制而破產倒掉了。所以，我認為就食安而言，「核食 」其實是假議題。食品科學教授郝龍斌，能夠因此站出來領導全國性連署的工作，也算是發揮他的本業。如能夠因此而改變錯誤的反公投的概念，也算是進步了。

多謝「政黨輪替」，郝龍斌加油！洪秀柱加油！希望你們的修改公投法，公投連署以及罷免立委連署都能夠成功，加油啦！！

「仙人打鼓有時錯，浪子回頭金不換！」回歸推動罷免及公投的國民黨洪、郝正副主席，小的高某人在此為兩位的回歸民主陣營而拍手。