長頸鹿入瀕危名單！棲地減少、內戰惹的禍

如果要列舉一個即將絕種動物名單,或許這個動物你想都沒想過,隨著棲地減少,地球上目前已知最高的陸生哺乳類-長頸鹿已被列入絕種觀察名單。

根據國際自然保護聯盟(IUCN, International Union for the Conservation of Nature)的統計,1985年的時候,全球大約還有15.5萬頭的長頸鹿,但是到了2015年,數量已經只剩下9.7萬頭,幾乎減少了一半,非洲地區唯一見到數目增長的只有相對穩定的南部非洲。

長頸鹿減少的原因源自於難以控管的盜獵、人為活動或是氣候變遷造成的棲地減少,以及內亂、恐怖攻擊產生的地區不穩定,在這些因素浮上檯面之前,長頸鹿在保育名單上一直敬陪末座。

不過在近期,IUCN令人憂心的絕種動物「紅名單」(Red List)上,現在已經記了長頸鹿一筆,形容長頸鹿的野生族群已經達到「脆弱」的程度,這代表著在繁衍三代的時間當中,長頸鹿的數量已經減少了超過30%。

IUCN長頸鹿專案小組的副主席Julian Fennessy博士指出,如果參加非洲的野外旅遊行程,長頸鹿給人的感覺就是「到處都有」,因此相較於被長期關注的犀牛和大象,長頸鹿一直被忽略,他用「無聲的絕種」來形容長頸鹿的現況。

急遽成長的人口導致開墾新農地的需求大增,這迫使原本聚集的長頸鹿必須分散各地,而北肯亞、衣索比亞、索馬利亞等南蘇丹接壤的地區戰亂頻仍,對於地區飢民而言,長頸鹿這種大型動物是緊急時期的糧食,因此被大量捕獵而數量劇減。

而在分類上,儘管最新的研究指出長頸鹿應該分屬四個不同種,IUCN在紅名單上仍採取舊的定義,認定所有長頸鹿皆屬於同種,下面分成9個亞種;在這些亞種中,5個亞種的數量減少,1個維持不變,另外3個則不減反增,藉由分析這些亞種所生長的地區,發現數量增減與地域性有明顯的關聯。

Fennessy博士表示,在南部非洲,長頸鹿的數量大該增加了2到3倍,但是在東非的努比亞地區,有些長頸鹿族群的數量銳減高達95%,不過專家認為,南部非洲地區的長頸鹿之所以增加,應該歸功於觀光取向的野生動物遊樂園,由於動物會在不同保護區內移動,在非洲其他地區很難有效管理,如果效法此地的經驗,長頸鹿應該就有救了。

最近更新的紅名單已經包含超過8.5萬種的生物,其中大約2.4萬已經瀕危,以鳥類來說,最新發現的700種鳥類已經有11%面臨嚴峻的生存挑戰,大部分係由於人類活動所致,哥倫比亞獨特的安蒂奧基亞蒙鳩(Antioquia wren)就因為大壩的興建,導致其超過半數以上的棲息地被破壞而面臨消失的危機。

IUCN執行長 Inger Andersen指出,許多物種在人類尚未有清楚認識之前就消失在地球上,除了動物之外也包括植物,野生的燕麥、野生芒果等都包含在瀕危植物的名單內,IUCN的紅名單開始運作後,人類似乎才發現物種消失的速度遠快過想像。

垷在,希望還來得及。