國會兩院支持通過 台美軍事交流首度列入美法律

美國聯邦參議院昨(8)日以92票贊成、7票反對，通過「2017財政年度國防授權法」，是雙方高階將領互動首度正式列入美國法律，國會兩黨展現對台灣的一致支持，推動台、美高階軍事將領及國防官員的交流。

繼眾議院2日以375票對34票通過「國防授權法」後，參議院昨日中午表決，再以92票對7票通過國防授權法，接下來國會要將法案送交白宮，預料任期尾聲的總統歐巴馬應會在卸任前簽署生效。



「國防授權法」是美國國防部的預算案，2017財政年度預算為6,190億美元，特別在法案第1284節提到，國會認為，五角大廈應推動美、台間高階軍事將領及資深國防官員交流，以改進雙方的軍事關係與防務合作。



另外，法案文本還提到，互動交流計畫地點包括美國與台灣兩地，而「資深軍事將領」是指現役將官與掛階人員；資深官員指任職於五角大廈的助理部長及更高階官員。



台美斷交後，美國徹底落實「一中政策」，台灣的現任總統、副總統、行政院長、外交部長及國防部長皆無法到訪華府；但中華民國駐美代表處外交人員及軍事代表團成員與美方相關部門的往來，近年來卻逐漸鬆綁，美國行政部門在推動台、美官方間的更密切交流，以低調方式不斷推進。



國會表達對台美軍事交流的意見後，法案將送交白宮，預料美國總統歐巴馬將在卸任前簽署生效，而未來關鍵在於，即將上任的川普政府團隊及國防官員如何執行國會意見。

然而，美國這項年度國防預算案，首度納入台美資深將領與國防官員交流的條文，大陸外交部發言人耿爽日前就曾說過，大陸嚴重關切此事，敦促美方恪守「一中」政策，「不要開歷史倒車」。



他表示，大陸堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事交流，這一立場是一貫、明確的。



耿爽說：「我們敦促美方恪守『一個中國』政策和中美三個聯合公報的原則，慎重處理台灣問題，不要開歷史倒車，以免損害中美關係大局。」

