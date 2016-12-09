〈時評〉民進黨應重新盤點戰場



勞基法修正案終於三讀過關，只是整個過程中，執政黨應該汲取經驗，未來在推動政策或法案時，應該注重程序的周延性，以避免社會對立，甚至造成朝野衝突，不利於後續施政。



包括在野黨在內，有不少人質疑，民進黨政府一上台後，對經濟層面著墨較少，反而致力於推動改革案，例如，像是不當黨產條例，或是年金、司法改革等，這些容易撕裂族群，造成傷害。



其實，這正是民進黨政府勇於承擔之處。衡諸陳水扁或馬英九任內，第一任的任期內，均以拚經濟為主，目的是搏取民眾的好感，方便爭取第二任的連任。這種討好選民的做法，沒有什麼不對，只是任何改革的路，都很漫長，不太可能一次到位，使得多數改革都只做一半。



特別是，政黨輪替後，執政理念不同，許多改革無以為繼，若是方向轉個彎，等於一切都要重來；就算方向一致，多數人在第一任內，也不太敢放手去碰觸這個敏感的議題，就怕流失選票，等到再繼續處理改革，往往是多年後的事。



以蔡英文總統為首的民進黨政府，當然很清楚這一切，那為何偏偏要挑這一條難走的路？因為她明白，若是此時不處理，就算到了第二任，也不一定能好好處理，何況，這些改革案，多數是她競選的政策主張。



民進黨政府上路半年多，急於推動改革案，卻因為戰場一下子拉開太多，反而失焦，也讓整個執政團隊忙於應付各個戰場，更在力求清理戰場的態勢下，讓外界有強渡關山的觀感。



目的可使手段合理化，但程序的不正義，亦可能導致結果的偏差。民進黨的目標、方向都很明確，但若是在與各界溝通時，多花點心思與耐性，結果將會更好；民進黨也有必要重新釐清戰場的順序，避免多方交戰，否則，只會持續空耗。



（作者李平華，資深媒體人）