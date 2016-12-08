《2016年朱銘典藏展》邀您一同「探材．拓藝」

《探材．拓藝：2016年朱銘典藏展》回顧朱銘多元的創作歷程，即將邁入八十歲的朱銘，從十五歲拜雕刻師傅李金川學藝開始，至今已六十餘年，仍創作不輟，體現其「藝術即修行」的理念。此次展出朱銘六種不同創作手法的作品，即日起至2017年年底在朱銘美術館本館一樓展出。

藝術創作信手捻來,任何材質都可淬煉天成，木-「雕」、陶-「塑」、海綿-「捆」、不鏽鋼-「捲」、「光澤感應用」與拼貼-「異材質組合」。

參觀順序從連貫朱銘藝術歷程的木雕揭開序幕，呈現其快速刀法下，粗獷概括卻能掌握作品神韻的造形方式。再連結到陶塑，標誌了朱銘不以「雕」這項令其成名的技法自滿，藉由陶土的可塑性，改以「塑」重建藝術語彙。海綿則是他探究可塑性材質的另一項成果，透過捆綁，凸顯材質本身的彈性與活力，並成為人物的特色。

朱銘美術館吳順令館長表示，朱銘總是自言創作是「縱手放意，無心而得」，不被既定的形式所束縛，讓真我主導創作，直接與材料交流及互動，將作品的完成，凝結在材質最能傳神的一刻。

展品中最吸睛的可說是首次發表的新作「人間系列-方正人間」，高3.18公尺、長寬各約1公尺。由210個「小人間」堆疊而成，如果將人以外的建築物料抽離出來，一棟大樓的人群其實正是這般層層相疊排列著。這些堆疊的「群體」帶給我們什麼樣的啟發? 且讓民眾親自來領會。

除了大件作品外，此次特別展出多件僅約3X3公分小的陶作，甚是可愛。民眾不但可感受大件作品的磅礡氣勢，更可試著想像小陶作在朱銘指間的掐捏瞬間。

而以捲捆不鏽鋼片再組裝而成的「捲片人」系列作品，進一步挑戰了「捆」的技法，呈現出剛硬和柔軟並存的視覺張力，開創了不鏽鋼人物雕塑的嶄新風貌。同為不鏽鋼材質的《人間系列－游泳》，充分發揮了材質表面燦亮光澤的特性，形塑出身著泳裝的女孩們光滑的肌膚質感與俐落的身體曲線。在平面拼貼作品中，則不侷限於單一材質的處理，而是運用多樣材質的組合，開展出更令人玩味的觀看聯想。

策展人黃修文表示，「探材」不僅希望引領觀眾回顧朱銘令人驚艷的媒材探索成果，也能在作品材質的處理方式中，實際體會其美學觀；「拓藝」除了揭示朱銘由此所開拓的藝術範疇，更期待觀眾能夠藉由作品所體現的創作理念，拓展自身的藝術視野。

深耕兒童藝術教育的朱銘美術館，也配合特展推出「朱銘爺爺的創作超圖鑑」供小朋友索取，讓小朋友們也可以簡易的了解朱銘爺爺是如何凸顯材質的特性，又同時展現藝術觀。