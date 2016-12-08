一句貼心提醒 玻璃心母子客訴聖誕老人

聖誕節要到了，尤其是歐洲和美國，處處都洋溢著過節的氣氛，其中最不可或缺的就是聖誕老人，一身紅衣，總是爽朗呵呵笑的大肚子老人總是會替小朋友帶來喜悅，但是如果扮演聖誕老人的員工心情不好呢？

在加州北部，一名母親客訴了在購物中心兼差扮演聖誕老人的員工，原因是因為本應帶來歡笑的聖誕老人似乎因為看到她兒子略胖的體型，說出一句無心的話，造成孩子的心理陰影。

這名叫做Ashley Mayse的母親帶著她兒子Anthony前往當地小鎮Forest City，希望可以藉由搭乘雪橇和溜冰來讓孩子體驗聖誕氛圍，未料當兒子跟一旁的聖誕老人說想要收到iPod Touch和空拍機作為聖誕禮物時，聖誕老人蹦出一句「少吃點漢堡和薯條」，讓Anthony深感不滿。

這對母子認為扮演聖誕老人的僱員利用速食嘲笑孩子的體型，暗示他們家中只有速食才會讓孩子的體型變成這樣，Anthony接受訪問時更指出，聖誕老人的話讓他當場哭出來，甚至到睡前都無法釋懷，他更是在當場就撕掉了與聖誕老人合影的照片。

儘管主管已經出面緩頰，表示該員工已經致歉，這對母子還是希望讓他丟了工作，母親表示，她覺得這個聖誕老人沒有心要把工作做好。

Anthony說，這次丟了工作就會讓這個聖誕老人知道，「無論你的高矮胖瘦，9歲小孩可是不好惹的」。