社交孤立致痴呆 英政府醫療顧問鼓勵延後退休

退休年齡是60歲嗎？英國政府最資深的醫療顧問Dame Sally Davies醫生可能會告訴你，從健康的角度來看，這並不是最好的時機。

已經67歲的Dame Sally宣佈，她目前沒有退休的打算，同時也建議其他介於50歲和70歲之間正待退休的勞工照做，如果沒辦法繼續待在工作崗位上，至少也要找到新的興趣，讓在過退休生活的身體和心靈都保持活躍的狀態。

這份由她發表的年度健康報告認為，即使活到了60歲，也應保持忙碌的步調，過了退休年齡後仍持續在職，或是參與社區志工活動，都有助於幫助身體保持更健康的狀態，而儘管許多退休者享受悠閒的退休後生活，事實上可能會造成社交孤立症狀。

Dame Sally指出，在戰後嬰兒潮出生的世代已經比之前擁有更長的平均壽命，因此到達退休年齡不應該跟之前一樣，是享受「慢活」的開始，工作雖能保持身體健康，在退休後繼續保持活躍並挑戰新事物則是一個全新的契機，替維持身體機能開拓新領域。

根據估計，在2020年的時候英國總勞工的三分之一將超過50歲，而其中超過四分之三介於50歲和可以領退休津貼年齡（女人為62歲，男人為65歲）之間的人口仍在職，另外還有12%的人口過了可以領退休津貼的年齡門檻仍然持續在工作。

本月5日，社會醫療監督團體發表聲明，要求政府鼓勵獨居或是離婚者參加唱歌、跳舞的課程來維持身體健康並預防老人痴呆；英國國家健康與照顧卓越研究院(NICE)也認為必須採取更多措施來面對退休後的孤獨情況。

研究發現，退休後的社交孤立極易導致老人痴呆的症狀，相反的，積極的生活方式則會避免退化，NICE因此呼籲家庭醫生回報那些潛在的社交孤立者，這包括近期喪偶、離婚和退休的人口，甚至就連那些開始停止開車的人也被視為可能失去參與社交活動機會，因而受到關注。

新的指南提醒，醫生應該建議病患可以進行的可能活動，像是游泳、跳舞等運動社團，地方性的合唱團和對地區孩童提供志願教學、說故事等活動都有助於避免自我孤立。

在老人痴呆人口上升的現代，退而不休或許才是保護自己的正確做法。