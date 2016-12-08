父母高小孩一定高 醫師：錯誤期待

（中央社記者張榮祥台南8日電）大人的世界要高富帥，小孩的世界也要高，才有自信和人際關係，但醫師提醒，父母高，小孩不一定高，最好是小學一年級後接受評估，預估未來身高，才不會出現錯誤的期待。

1位媽媽帶著國中三年級兒子就醫，想探尋為何長不高，但當媽媽看到X光片，兒子的生長板快癒合、只剩幾公分的成長空間時，忍不住說「我被騙了」；原來爸爸安慰媽媽說「我小時候也不高，高中就一直長到超過170公分」。

衛福部台南醫院兒科醫師林逸首今天表示，「父母矮，小孩一定矮」，這是過時的觀念。但「父母高，小孩一定高」，有時也是錯誤的期待。孩子會遺傳部分父母的體質，但不會複製。父母以自身經驗套用在孩子身上，是有一定程度的風險。

身高的高矮，受多重因素影響。除遺傳外，也要搭配飲食、運動及睡眠的調整。若孩童生長曲線小於3個百分位，或突然身高停滯不長，應諮詢專科醫師，檢查是否罹患特殊疾病、性早熟及生長激素缺乏等。

許多父母等到女生月經來，男生長喉結時才求診，其實已錯過孩童的黃金生長期；因進入青春期後，生長板會開始快速癒合，若基礎身高不高，加上生長板提早癒合，最終的成人身高，就會不如預期。

林逸首建議，小孩在小學一年級後，就要接受第一次生長評估及骨齡檢測，預估未來身高狀況，莫要誤認是「大隻雞慢啼」，結果等到最後「都沒有啼」。1051208