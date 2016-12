假新聞=社會亂源 CNN：新聞製造業形同恐怖主義

1938年的10月30日,就在萬聖節的前一天,美國CBS電視網在其廣播節目「水星劇院」上,播放了改編自赫伯特·喬治·威爾斯(H.G. Wells)小說「世界大戰」(The War of the Worlds)的內容,以真實新聞的模式描述火星人入侵地球,許多聽眾信以為真,地區警局的報案電話被打爆,造成了不小的恐慌。

現在回顧似乎聽起來很好笑,「e世代」經常嘲笑自己的父執輩一代不了解媒體,自以為擁有比較厲害的識讀能力,尤其是在長輩開始接觸網路後,不斷在群組中轉發假消息、長輩圖,更是成訕笑的目標。

然而我們這一代真的在分辨新聞來源上較聰明嘛?似乎不是這樣,利用網路為媒介的假新聞充斥著社群網絡,而無論是製造還是宣傳這些假新聞,都對社會秩序造成不小的危害。

假新聞會造成什麼樣的影響?摧毀名譽和一個人的職涯不說,它甚至會導致公司倒閉和人命的傷亡,除此之外,造成社會大眾和政府的恐慌,操弄選舉也可以做到,更甚者,假新聞還可以用以影響公司、機構、政府的決策。

美國大選期間,一則關於披薩餐廳Comet Ping Pong的假新聞在網路上擴散開來。

The New Nationalist 和 The Vigilant Citizen等專事製造負面新聞的網站為了打擊希拉蕊陣營的選情,以斗大的「披薩門事件:華盛頓菁英背後的醜惡勢力」為標題,指稱希拉蕊和其競選負責人,前白宮幕僚長約翰·波德斯塔(John Podesta)是「兒童綁架集團的幕後黑手」,宣稱他們利用Comet Ping Pong的密室性侵並走私兒童。

總統候選人與前白宮幕僚長決定以一間披薩餐廳的房間做為犯罪組織總部,這麼扯的故事誰會信?

然而,許多人不僅相信了,還因此義憤填膺,新聞釋出後,餐廳老闆James Alefantis和其員工在臉書、推特、Instagram,甚至簡訊、email上收到了上百則的死亡威脅,指稱他們將會親手殺死「孩童交易者」。

12月5日,一名受到該新聞刺激的28歲男子Edgar M. Welch手持突擊步槍闖入該餐廳,要餐廳老闆「給個說法」,還在餐廳內開槍,被警方逮捕後,他供稱是為「主持正義的調查」而來。

這件事爆發一個月前,川普指定的新國安顧問,前退休陸軍中將邁克·T·弗林(Lt. Gen. Michael T. (Mike) Flynn)在其推特上轉推另一則假新聞,宣稱紐約警局已發現「電郵門事件的新證據」,證實「希拉蕊涉及洗錢和兒童交易醜聞」,儘管紐約警局出面否認未有此事,擁有超過10萬名追蹤者的弗林將軍還是引起軒然大波。

弗林將軍同時轉推的假新聞還包括「希拉蕊籌劃反天主教廷的『聖戰』」,和「歐巴馬是替激進穆斯林組織洗錢的『聖戰士』」等。

事實上,寫假新聞已經逐漸變成一項新興產業,在一次〈華盛頓郵報〉對臉書假新聞寫手Paul Horner的訪問中,Horner坦承他每個月大概可以賺取1萬美金,而遠在巴爾幹半島的馬其頓共和國,一些年輕人看準美國人「好騙」,大量投入這個新興行業,產能高、有「創意」的人甚至可以賺到每個月5000美金的外快。

美國憲法的第一修正案保障新聞自由以及獨立,但是假新聞的製造與散播已經與伊斯蘭國藉由網路引起恐慌的手法類似,應該被視為恐怖主義的一環,這促使媒體巨人臉書、谷歌、推特以及微軟在本月5日發表聯合聲明,將合作打擊利用網路散佈恐懼的行為。

曾任美國總統的獨立宣言起草人湯瑪斯·傑佛遜Thomas Jefferson,在1787年一封給維吉尼亞政治家Edward Carrington的信件中寫道,與其有政府沒媒體自由,他寧願有媒體自由沒有政府,不可否認新聞自由的確十分重要,但是對於官員、老師、父母等人來說,在分享文章前請一定要先經歷三個步驟。

確認來源,分析來源可信度,並保持永遠存疑的精神,如此一來,才能減少任意流竄的假報導。