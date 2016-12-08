〈時評〉終結海霸王事件的辦法

海霸王集團5日在媒體刊登聲明，表態支持「兩岸同屬一個中國」，理所當然的反應，對岸一堆五毛竊笑，再度強調「絕對不容忍在大陸賺錢、在台灣支持台獨」的台商，而台海這岸的網民則忍不住怒罵，發起抵制海霸王。

海霸王之前是周子瑜事件，她的楚楚可憐，反而助長了台灣選民的反共投票取向。周子瑜事件之前是戴立忍事件，原本社會形象極佳的戴立忍，自此在台灣社會輿論中低聲行走。戴立忍事件之前是許文龍事件，至今許多人想到許文龍2005年被迫說出支持大陸《反分裂法》，都會揣想著他說話當時的內心正淌著血。

要求公開認罪、電視認罪，是中共近年來最常用的對內維穩、對外反制台獨手段，它的結果，除了讓認罪者難堪，失去家鄉或者朋友圈的支持外，還讓中共的反對者恨得牙癢癢，而其成本極其低廉，所以中共屢試不爽。

從過往的例子看，任何人都知道，不論公開認罪或電視認罪，都存在表面看不到的「被迫」理由。如果他是自願的，絕不須要認罪一舉。所以，受迫的認罪者也是受害者，這是我們第一個必須認清的事實。

第二個事實比較複雜，誰是加害者？第一個當然是中共政權，但這個政權罵不倒，光罵沒用；第二個，就像發起抵制的網民一樣，一定會指向類如海霸王、周子瑜、戴立忍、許文龍等，理由是：「誰叫你們要靠大陸吃飯？」但台灣現在有多少人和大陸有各種不同的經濟連繫關係，如何能砍斷？

筆者認為，台灣民眾的憤怒與抵制，其實是中共政權之外的主要加害者，如果不是你那麼在乎，他們也不會受害，因為中共就是要警告你、戲弄你、嘲笑你，而你卻對自己一而再、再而三的反射性憤怒反應甘之如飴。

想像一下，如果在海霸王發布那篇聲明之後，全民抱以同情，不但不抵制，反而前去擴大消費，甚至送花藍聊表安慰，會有下一個海霸王嗎？中共再要人公開表態支持《反分裂法》、主張「一個中國」，還有什麼意義？

這辦法並不是筆者的異想天開，在美國電影《綁票通緝令》中，成功富商兒子被歹徒綁架，要求200萬美元贖金，在人為刀俎、我為魚肉的情況下，富商反其道而行，在電視上以200萬美元為賞金，公開徵求提供歹徒訊息者，反而迫得歹徒無所適從，最終擊敗歹徒。

如果那是電影，現實的例子也有，大陸異議人士圈也有過經驗。年初出現「倒習（近平）公開信」，中共懷疑是流亡在德國的異議作家長平所寫，因此以莫須有的罪名拘捕他留在大陸家鄉的老父和弟弟，而長平的因應方法，是切斷與家庭的所有聯繫，使他的父親、弟弟失去對他的威脅功能，最終獲得釋放。

從歹徒的思考入手，打壞他們的遊戲規則，就是終結海霸王事件的辦法。

（作者朱易，資深政治新聞工作者）