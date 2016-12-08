日核災區食品爭議 柯文哲：政府應講清楚

（中央社記者顧荃台北8日電）前台北市長郝龍斌與前衛生署長楊志良結合消基會等部分社會團體，將發起「反核災食品」全國公投。台北市長柯文哲今天表示，政府應講清楚標準與執行方式，建立理性討論。

郝龍斌擬發起「反核災食品」全國公投，讓全民對是否同意開放核災食品直接表態。目前公投題目暫訂為「是否支持政府『開放』日本福島核災地區農產品進口」。

柯文哲上午出席傑出市民表揚活動，會後受訪時表示，他是醫生出身，認為中央政府應該講清楚核災區的食品的標準，跟怎麼執行。台灣常常是「標籤政治」，先貼標籤，然後反對的不曉得在反對什麼，贊成的不曉得在贊成什麼。

柯文哲表示，對他來講，就是應該講清楚，核災區食品的標準、執行方式、SOP、流程圖等，目前都還沒看到，應要建立理性討論的文化。

媒體詢問，是認為公投不理性？柯文哲回應，不是公投不公投，是政府要講清楚，這題目應該是學者專家要去討論的，不是拿去議會打架。

另外，媒體報導，民進黨團總召柯建銘為北農人事開炮，直指黨祕書長洪耀福、及負責操盤農、漁會改選的選對會召集人陳明文不當介入北農案，才讓原本柯文哲願意配合中央的局面出現變化，導致北農經營權旁落。

柯文哲對此傳言予以否認，回應「這個國家最不欠缺謠言」。他對北農一事的原則，一是盡快搞定，二是人選回歸專業人士。1051208