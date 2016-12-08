太陽花世代投書 為台發聲駁美媒

（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）318學運成員林飛帆等人今天聯名投書「華盛頓郵報」，質疑美國媒體對總統當選人川普與台灣的總統蔡英文通電話反應過當，所標榜的民主與自由價值，遇上川普與台灣卻變調。

華郵網站刊出林飛帆、陳為廷及林倢的聯名投書，三人都是太陽花學運的主要成員。

在這篇題為「美國別再拿台灣當打擊川普和中國的政治工具」的文章中，他們闡述台美共享許多進步價值，卻因一通電話引來美國主流美體鋪天蓋地的焦慮反應，甚至拿台灣指責川普，這違背美國一向引以為傲的「民主與人權」。

事實上，例如紐約時報就以台灣在美國聘用的遊說公司報導，但明明和這通電話無關、且遊說公司簽約完全符合美國法律規定，世界各國駐美大使館也多使用這類溝通管道，台灣卻成為美媒質疑川普團隊勾結遊說體制的標靶。

對此，林飛帆等人在投書中說，美國媒體評論聚焦「川普冒犯中國」，而沒將這通電話視為能讓美國與台灣這樣一個民主國家關係正常化的機會。

他們質疑，當談到西藏人權與香港言論自由議題時，美國評論怎麼就不怕「觸怒中國」？而台灣這個充滿活力的新興民主國家、首位民選的女性元首不過和川普通電話，評論就變了調？

他們認為，這一通電話不會損害到美國，雖然這通電話也有讓人憂慮及不完美處，但正好提供讓人反思這一不健康且早已過時的「外交慣例」與「一中政策」的機會。

文章提到，台灣面對的外交孤立是冷戰遺緒，他們很清楚，一通電話不會改變台灣的外交處境，但美國媒體的反應，正好凸顯台灣的困境，他們強調，正因台美間模糊且畸形的外交關係，讓各種謠言與暗盤得以發生，使民主與透明地監督兩國互動變更困難。

但他們也批評，川普在推特中暗示，接聽來自台灣的電話是因台美間有軍售關係，這種說法和美國媒體質疑川普集團要到台灣投資的傳聞同樣讓人擔憂，如果這通電話僅出於商業利益考量，台灣人也很難支持。

他們說，忽視台灣民主的價值，不僅是對台灣的冒犯，對世界上任何角落裡的民主同樣也是冒犯，而不論保守、自由或其他主張的美國民眾，都應停止將台灣拿來做美國國內鬥爭的工具或是與中國博弈的棋子。1051208