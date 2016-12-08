巴國空難48死 「國民英雄」殞命

從巴基斯坦奇特拉爾縣(Chitral)飛往首都伊斯蘭瑪巴德(Islamabad)的一架巴基斯坦國際航空(PIA)PK-661班機，在伊斯蘭巴德北邊大約70公里處墜毀於韓弗利揚地區(Havelian)，機上48人全部罹難，巴國總理Nawaz Sharif也表達了對於災難的哀悼。

在此之前，PIA就已經被指控過飛機不符合國際飛安標準，上次PIA的大空難發生在10年前，總共有44人喪生，不過該公司堅持本次飛機的檢查絕對嚴格到不存在任何技術問題。

PIA董事長Azam Sehgal表示，這架飛機屬於PIA，因此他們絕對不會逃避責任，會對空難負起全責，只是現階段並不是調查的最佳時機，現在最重要的是，是從失事殘骸中挖出死難者的遺骸，然後將他們送到伊斯蘭巴德給他們的家屬。

PK-661班機在當地時間大約下午3點的時候自奇特拉爾起飛，飛行90分鐘後其實已經幾乎可以抵達目的地，但是飛機卻在此時失聯。

失事時，飛機上有42名乘客、5名機組成員和一名地勤工程師，乘客中則有兩名奧地利籍和一名中國籍的旅客，而其中最受矚目的罹難者就是後來成為伊斯蘭傳教士的巴國知名歌手Junaid Jamshed還有他的妻子。

Junaid Jamshed曾是巴國最成功樂團之一Vital Signs的主唱，本人更是1987年巴基斯坦獨裁者Gen Ziaul Haq逝世後串起的歌壇新星，其所創作的歌曲Dil Dil Pakistan在1987年被廣為傳唱，登上該國歌曲熱榜，甚至被譽為巴國「非官方的國歌」。

911事件後，他受到伊斯蘭Tablighi Jamaat運動的影響，留起了長鬍子並穿起當地傳統服飾kurta-shalwar，同時涉入一種利用純人聲讚美神的歌唱形式，希望可以藉由音樂傳達神的美意。

除此之外，他也進入服飾產業，創造了屬於自己的服裝品牌J. (J-Dot)，替傳統的巴伊斯坦服飾加上現代元素，使之成為流行，讓傳統服裝獲得新生，因此，Jamshed可以說是個多才多藝的通才，難怪深受巴基斯坦人民的喜愛。

Jamshed的叔叔Sahibzada Jehangir認為，他是巴基斯坦的「國民英雄」。