富邦證券獲最佳數位交易、最佳創新產品二項大獎

《卓越雜誌》公布『2016卓越證券服務評鑑』結果，富邦證券一舉獲得「最佳數位交易」及「最佳創新產品」二項大獎，足證富邦證券在數位化、行動化與創新方面的努力，獲得專業媒體及社會大眾的肯定。富邦證券資深副總經理郭永宜表示，我們將持續努力，運用最新科技為客戶打造一個便利快捷的投資行動平台，並應用大數據的技術，依據客戶的部位與需求精緻劃分，在第一時間提供適切的金融資訊與商品。

富邦證券近期各項業績表現出色，獲獎連連，不但榮獲《天下雜誌》最佳聲望標竿企業證券業第二名，更以大數據的運用獲得香港專業財經雜誌The Asset《財資雜誌》的「最佳自主創新獎」。創新服務是券商與時俱進的指標，富邦證券不斷透過創新改善原有的金融業務，提供更貼近客戶需求的服務，運用大數據協助客戶控制風險，讓客戶在第一時間得到適切的服務與建議，本次能一舉拿下二項大獎，更是對富邦推動數位金融服務的肯定。

富邦證券資深副總經理郭永宜表示，我們運用數位金融服務為不同需求、資產水準、年齡層、風險偏好及生活習慣的人，打造一個符合個人行為的理財環境，客戶只要能透過智慧型手機或平板電腦等行動數位化工具，就能擁有滿意的「行動理財生活圈」。以樂齡族來說，可以透過「富邦e+」行動APP的指紋辨識功能輕鬆登入，在使用台股語音助理功能，用說的就可以輕鬆下單，用最簡潔快速的方式，讓樂齡客戶投資理財快人一步，金融科技創新的價值，就是要能解決客戶生活上的需求痛點。