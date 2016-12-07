聖誕跨年首選 君鴻海陸空中饗宴

聖誕與跨年的腳步漸近，又到了與親人朋友共度歲末的好時光，高雄85大樓「君鴻國際酒店」各餐廳包括Sky Lounge大廳酒吧(39樓)、栢麗廳(39樓)、悅客鐵板燒(38樓)及今年度新開幕的風和里(77樓)，聯手推出一系列團聚佳餚，不論是老少咸宜的經典Buffet，還是精緻高雅的日式料理、或者充滿異國風味的海陸排餐及鐵板燒，都能滿足各種族群的過節氛圍，提前預約還有機會品嘗到主廚限時限量的鐵板料理「戰斧牛排」。

君鴻酒店今年8月開幕的風和里日式料理餐廳，特別打造了專屬聖誕及跨年的精緻饗宴，於12月24日至25日推出十道式豪華聖誕套餐，選用粉紅香檳搭配新鮮海鮮，主食還能任選「極黑牛」或「豬肋排」佐清爽濃郁的芝麻橙醋醬，12月31日至1月1日更推出精選新年套餐，用特調的「第一道曙光調酒」搭配新鮮黑鮪魚及「極上牛小排石燒」，從77樓高空送走歲末迎接新年，搭配高雅別緻的用餐環境及餐點，讓人能在忙碌的生活中沉澱心靈。

另外，君鴻酒店最受歡迎的栢麗廳Buffet及大廳酒吧更邀請Live Band演出，適合全家大小一邊聆聽音樂，一邊在高空享受現做的美食及美景，大廳酒吧也特別設計聖誕套餐，12月24日來就有機會品嘗到「香煎明蝦和香料羊排佐義式酒醋醬汁」或「香煎明蝦和巴克夏豬里肌佐甜豆醬汁」主食二選一，悅客鐵板燒餐廳更下重本打造奢華菜單，主菜能從「特選肋眼牛排」、「頂級菲力牛排」、「典藏醬燒特極豬排」以及「香煎脆皮雞排」四選一，主廚挑選新鮮的肉品不用多於醬料調味，用特選玫瑰鹽呈現食材原汁原味，更選用鮑魚、緬因州龍蝦、明蝦海鱸魚等重量級食材做搭配，喜愛頂級美味的行家更可預約隱藏版「美國戰斧和牛套餐」，配上主廚特製前菜與法國杜道酒廠博美紅酒，不惜成本只為讓顧客能在一年的開始就能感受全新氣象。

君鴻國際酒店表示:「每年聖誕及跨年大餐都受到顧客的熱烈喜愛，今年更希望將最好的食材及佳節氛圍帶給客人，一樓的朱力安烘培坊更為聖誕打造甜蜜地圖，推出來自義大利、德國、法國及瑞士的代表甜點，希望來用餐的客人也能將異國風味帶回家，飯店也針對聖誕、跨年等推出許多專案，目前已有許多客人紛紛詢問及預訂，由於限時限量，還沒預訂的消費者敬請盡早。」