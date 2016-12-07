臺灣期貨交易所赴新加坡招商並出席FIA亞洲年會與談分享臺灣經驗

臺灣期貨交易所(期交所)總經理邱文昌率團於12月5日啟程赴新加坡招商，此行亦偕同國內期貨商共同拜會當地外資機構，推廣期交所台股期貨與選擇權等旗艦商品、近期推出之人民幣選擇權、印度Nifty 50指數期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等新商品與各項新制度及臺灣期貨市場最新發展現況，並藉此瞭解外資參與我國期貨市場面臨之困難或需要之協助及對我國期貨市場之建議等，希望能提升外資參與度並吸引更多潛在市場參與者參與臺灣期貨市場。

同時，期交所代表團亦出席12月7日至8日假新加坡舉行之第12屆美國期貨業協會亞洲年會(12th Annual FIA Asia Derivatives Conference)。本會議為亞太地區衍生性商品市場年度盛會，每年聚焦市場最新發展趨勢與關注議題，深受各國主管機關、交易所與產業界之重視。期交所近幾年在商品與制度方面的多項創新與突破帶動下，整體營運表現、財務績效及交易量等方面都交出亮麗成績單，並數度獲得國際獎項肯定。此行，期交所總經理邱文昌獲邀擔任會議與談人，分享台灣期貨市場之成功經驗與未來發展策略；會議期間期交所亦參與FIA舉辦之展覽會，藉由參展活動與新加坡投資人進行面對面接觸，介紹期交所各項產品與市場概況，對於拓展我國期貨市場之國際知名度以及商品行銷推廣，有相當大的助益。