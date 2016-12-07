台北喜來登The Deli 烘焙坊【暖心禮讚】

時序邁入最有節慶氛圍的12月，想與三五好友輕鬆地來場熱鬧派對，台北喜來登The Deli烘焙坊為您貼心準備三款禮籃外帶美味：「香烤火雞歡樂組合」、「爐烤牛肉溫馨組合」及「維吉尼亞火腿感恩組合」，每款組合售價TWD2,900起。延續感恩節的熱銷商品「香烤火雞歡樂共享組合」，主角火雞由師傅以義式綜合香料、洋蔥、蒜粉、胡椒、鹽等數十種特調香料醃製24小時，並以350℃高溫烘烤至外皮金黃香脆，美味的關鍵在於過程中須將火雞肉汁反覆澆淋於火雞上，呈現火雞豐腴的甜汁肉香，外酥內嫩的口感令人回味再三。不論是搭配辛香帶勁的「吉伯特黑胡椒火雞醬」還是擁有細緻甜味伴隨馥郁果香的「柚香蜂蜜蔓橘醬」，都讓皮脆內嫩的香烤火雞更加耐人尋味。

「香烤火雞歡樂組合」內含香烤火雞、吉伯特黑胡椒火雞醬、柚香蜂蜜蔓橘醬；「香烤火雞歡樂共享組合」除包括「香烤火雞歡樂組合」內容外，另含菠菜培根栗子玉米餡、起士肉醬洋芋泥、地瓜麵包、南瓜派、田園沙拉佐和風油醋汁及香料炒鮮蔬。「爐烤牛肉溫馨組合」，組合附贈磨菇醬、辣根醬、酸黃瓜芥茉醬及蒜味迷迭香炒洋芋；「維吉尼亞火腿感恩組合」組合內附柚香蜂蜜蔓橘醬、蜜桃鳳梨醬及酸黃瓜芥茉醬。即將到來的聖誕假期與跨年派對，台北喜來登The Deli烘焙坊精選三款禮籃，讓您與親友輕鬆在家享用團聚美味，點亮您的聖誕餐桌！

※台北喜來登The Deli 烘焙坊節慶外帶組合即日起至12月28日預購，提貨日期為即日起至12月31日，為確保食品品質，貼心提醒想要品嚐火雞大餐的賓客，需於三天前預訂。