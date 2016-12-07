富貴滿盈迎金雞！西華飯店推出17道精湛外賣年菜

歡喜迎金雞，就用全手工五星級年菜豐盛您的年節大餐！台北西華飯店為您獻上17道富貴滿盈之御宴外帶年菜料理。怡園中餐廳粵籍主廚高鋼輝以擅做港式煲湯聞名於世，配合雞年主題設計全新湯品「西華鮑魚福袋雞」，糯米雞以怡園頂級港式上湯燉出豐厚滑腴的濃潤湯頭，又有吉祥飽滿之討喜意涵。另一道燉雞湯則首推2016媒體評比冠軍之「西華鮑魚烏骨雞湯」，肉質甘甜之優質烏骨雞與六顆南非大鮑魚燉出濃鮮美味。還有怡園最經典「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，以南非活鮑魚、蹄筋、瑤柱、珠婆參、曼波魚皮、金華火腿及花膠等頂級食材入甕，年菜上桌最稱頭。饕客不容錯過的還有今年以全新組合登場之「開運大拼盤」，黑胡椒櫻桃煙燻鴨胸、麻香脆核桃、香蔥南非鮮鮑等六道精心烹調之開胃小點精湛入盤。其他招牌年菜如霸氣十足之整隻爐烤噶瑪蘭豬大腿(可十人享用)、四川香辣風味之歌樂山明蝦、口感黏腴而美味令人一嚐難忘之紅蟳臘味糯米飯。上述之花膠鮑魚佛跳牆、開運大拼盤及紅蟳臘味糯米飯，與高湯焗龍蝦、東坡肉及糖醋石斑等共七菜一湯組成最具人氣之年菜套餐，限量150套，年菜免下廚就能在家吃得溫馨澎湃！

台北西華飯店外帶年菜於2016年12月1日起至2017年1月25日開放訂購。佛跳牆取貨時間訂於2016年12月26日至 2017年2月10日。年菜提貨日期為2017年1月26日至2月1日。提貨時段為上午11:00至14:30、晚間18:00至21:00，1月27日(除夕)當天提貨時間為10:00至16:00。2017年1月13日前訂購並付清全額款項享九折優惠，敬請及早訂購以免向隅！詳情請洽台北西華飯店(02)2718-1188轉怡園中餐廳。