聖誕愛傳教養院　理想大地做幸福薑餅屋

路有多長，愛就有多遠。花蓮理想大地渡假飯店，向來愛心不落人後，延續每年數場投身公益的企業傳統，今年耶誕節，理想大地總經理陳美婷，一樣帶著聖誕老公公，送愛到花蓮畢士大教養院，希望藉此拋磚引玉，募集更多的關懷及資源，也陪伴院童們提前度過一個暖心聖誕節。

理想大地團隊這次帶著「幸福薑餅屋」，贈予畢士大教養院院童及溫秀娥院長。理想大地總經理陳美婷表示，幸福薑餅屋是仿照飯店的西班牙建築風格，所製成的城堡，另一涵義為城堡有著保護的作用，象徵著畢士大教養院如同城堡般堅固強壯，替孩子們遮風避雨、細心守護，與之成長茁壯。溫秀娥院長也很感謝理想大地，在每年的聖誕節前夕，都會付諸關懷陪伴，讓孩子們感受到聖誕節的溫馨，看到期待已久的理想聖誕老公公出現時，都會爭相上前問候擁抱，聖誕老公公也會一一回贈拐杖餅乾，祝福孩子們幸福快樂成長。

理想大地持續透過各種實質行動，親身做公益，努力成為在地指標社會企業，不僅支持花蓮需要幫助的團體，更希望能引起更大的關懷聲浪，帶來社會資源回饋家鄉、茁壯家鄉，讓這塊土地充滿愛與人情味。這次的聖誕公益行動，理想大地也帶著飯店員工一起參與，由小至大、由內而外的推動公益理念，相信一人力量不嫌少，大家一起一定會更好。

冬日旅行，理想大地年度專案「理想深呼吸假期」特別回饋，至2017年1月26日止，入住一泊二食「美好食光」或一泊一食「簡單綠力」假期專案，二人同行可享加贈自然客行程乙次；三人以上同行可享一人免費！