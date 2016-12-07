健保擴大給付標靶藥物 晚期肝癌患者終於有救

根據2013年國人十大癌症排行顯示，近年肝癌發生率雖掉到第四，不過死亡率仍高居排名第二，其中僅約30-40%為早期可開刀或接受根除性治療患者，其餘六至七成屬於無法根除的中期或晚期肝癌。不少患者知道罹患肝癌後自認經濟負擔不起藥費而放棄治療，因此提高死亡率。所幸自2016年11月1日起，健保擴大給付標靶藥物，預估約800名患者受惠。

68歲的黃先生， B肝帶原多年，因做生意平常需喝酒應酬，一個人就能喝掉一瓶高粱酒。五年前因腹部疼痛就醫，發現右側肝臟長滿一大片腫瘤，宛如長了一大串葡萄，最大顆肝腫瘤更超過10公分，診斷為大型肝癌合併門靜脈嚴重侵犯，屬於晚期肝癌，無法開刀切除。經醫療團隊採肝動脈化療合併放射療後將腫瘤縮小至8公分，不過一年多前癌細胞復發，因符合健保給付條件，經服用標靶藥物後病情獲得穩定控制，目前已經可以到處趴趴走，生活品質大幅提升。

林口長庚醫院胃腸肝膽科林成俊醫師表示，由於肝癌初期沒有症狀，等到上腹部疼痛、體重減輕，或摸到上腹部腫塊時，常常已是晚期肝癌。目前無法手術的肝癌治療方法相當多，醫師會評估患者肝腫瘤大小、位置及肝功能狀況進行血管栓塞、放射治療及電燒等局部治療。不過，癌細胞復發是目前肝癌治療比較棘手的問題，反覆栓塞治療容易造成體力下降及肝功能變差，新腫瘤復發的間隔時間也會愈來愈短。

林成俊醫師說，醫界近年傾向以肝癌標靶藥物合併局部治療來阻止肝癌細胞增殖及抑制轉移，只需定期服藥，不用住院、可繼續工作，維持生活品質。本次健保擴大標靶藥物給付條件，除了讓患者重拾治療希望外，也減輕患者及家屬經濟負擔，不過，患者積極配合治療及保持樂觀心態，也是治療成功與否的重要因素。

台灣每年約新增一萬一千名肝癌患者，自2016年11月1日起，除原本符合健保給付規定之外，健保擴大給付標靶藥物，對象為經動脈化學藥物栓塞治療失敗，半年內三次(含)以上局部治療(如栓塞)無效之晚期肝癌患者，可減輕藥費的經濟負擔，預估約800名患者受惠。

台北康寧醫院副院長王鐘貴醫師提醒，擴大肝癌標靶藥物給付對患者雖帶來新福音，但肝病的預防還是重於治療，民眾最好定期進行肝功能、胎兒蛋白、腹部超音波等檢查，發現得早更能避免長時間用藥困擾。