2016年尾聲，令人歡欣愉悅的聖誕節即將到來！國立歷史博物館為正熱鬧展出的皮克斯30周年特展，邀請大小朋友運用巧思，在12月25日聖誕節當天下午，打扮成皮克斯的角色來史博館玩耍過聖誕！變裝面積達一定比例者，得到關主的認證，便可獲得專業攝影師免費為你拍照的難得機會，還能免費入場參觀展覽！

陪伴許多人成長的皮克斯動畫，最令人驚嘆的便是活靈活現的角色。他們不僅擁有多變的外表，在個性的呈現上更是多元，透過他們的視角敘說故事、觀看世界，不僅引起了人們的共鳴，更成就了今日皮克斯在動畫界的崇高地位！為了讓民眾能向自己喜歡的皮克斯經典角色致敬，並鼓勵大家發揮無窮創意，史博館將在12月25日下午2時至5時辦理「Merry Christmas！大小皮克斯齊扮裝，來史博館過聖誕！」。邀請大小朋友一起腦力激盪，將自己裝扮成最喜歡的皮克斯角色，變裝面積達全身60%以上者更可免費進入展場，近距離欣賞皮克斯精彩絕倫的展品和手稿！

「皮克斯30周年特展」(2016/11/11-2017/02/12)揭開皮克斯動畫成功的秘密，邀請民眾共同見證皮克斯的30周年的成長歷程！展覽期間，史博館以「皮克斯與我」為核心概念，從故事、技術、創意等教度切入，規劃一系列的動畫課程、二手玩具交換市集、手作體驗等好玩活動，更多精彩的內容可上史博館官方網站http://www.nmh.gov.tw/zh/action_now.htm查詢。