勞基法修法後 問題解答都在這

勞動基準法修法草案昨天三讀通過，對於明年起許多民眾都有疑問該怎麼休、加班費有多少、特休要怎麼算的問題，中央社特別幫民眾整理了Q&A，讓讀者看這篇就懂。

​Q：1例1休通過後，未來怎麼放？

A：1例1休從明年1月1日開始生效，因此從明年起一般勞工每7天會有1天例假跟1天休息日。

例假部分，勞工只有在天災、事變和突發事件的前提下，才可以上班，而雇主必須發給加倍工資，且補假給勞工。

休息日部分，勞工只要同意就可以上班，但雇主必須給勞工加班費，且計入每月加班的總工時內。

Q :休息日的加班費要如何計算？

A：2小時內，按平日每小時工資另給予1又1/3，再繼續工作者，按平日每小時工資另給予1又2/3。

休息日的工作時間計算，4小時以內者，以4小時計，超過4小時以8小時計，超過8小時至12小時以內者，以12小時計。

Q：以平常是周一到周五上班，六日放假為例，雇主可否要求勞工一到五上班7小時，星期六上5小時，上滿每週40小時?

A：不行，依照1例1休的規定，星期六為休息日，不管勞工周一到周五是否上滿40小時，星期六上班都必須算加班，雇主必須依法給付加班費。

Q：屬於變形工時的工作者，又該怎麼放？

A：這次修法並無修改現行的變形工時的規定，因此仍照其法令去做。

雙周跟8周變形工時者，每7天必須要有1天例假，但休息日則可以在雙周或8周內自行選擇2或8天。

四周變形工時者，則前2周必須有2個例假，後2周內也須有2個例假，休息日則可以在四周內自行選擇4天

Q：今年4月到職，特休明年怎麼放？

A：修法後，任職滿半年者即有3天特休假，因此以今年4月到職者為例，明年1至3月會有3天特休假。

如果沒有離職的情況下，今年4月至明年4月，還有7天的特休假。

Q：特休沒有休完是否可以折算工資？

A：可以，修法後只要勞工的特休假沒有休完，不管是因為雇主或勞工因素，僱主都必須折算工資給勞工。其工資以勞工日薪乘以未休天數發給。

雇主應將勞工每年特休及未休假所發給的工資數額，記載於勞工工資清冊，每年定期將其內容以書面通知勞工。若雇主認為其權利不存在，應負舉證責任。1051207