川蔡熱線延燒 美深夜脫口秀接連嘲諷

上週五的「川蔡熱線」在美國政治界與媒體圈引起軒然大波，更成為美國深夜脫口秀的熱門話題。

美國總統當選人川普（Donald Trump）上週五與台灣總統蔡英文通話，成為37年來首次美國總統或總統當選人與台灣領導人的直接通話。

知名脫口秀主持人Stephen Colbert、Seth Meyers以及Jimmy Kimmel皆在他們各自的節目中嘲諷「川蔡熱線」。

著名節目主持人Stephen Colbert在其《Late Show with Stephen Colbert》節目中提及川普與蔡英文的熱線，表示美國總統當選人上週犯了一個國際笑話，並嘲諷川普搞不清楚美國真正該與哪一個國家通話。

他接著表示，「他應該要記住，該與美國通電話的，應該是製造你的領帶的那個國家。」

Colbert更引用《紐約時報》指出，此次川蔡交流「觸及了中國外交政策最敏感的地帶。」他語帶嘲諷表示：「這並不令人感到驚訝。川普對於觸及敏感地帶相當有經驗」。藉此諷刺日前曝光的川普污辱女性的談話錄音。

《Late Night with Seth Meyers》主持人賽斯梅爾亦在其節目中表示，川普曾抱怨中國刻意矮化總統歐巴馬，未在總統專機的階梯下方鋪設紅地毯迎接元首一事，並表示中國如果對他的待遇與歐巴馬一樣，他會直接掉頭走人。

賽斯梅爾並藉此提及川普與台灣總統的通話以及美國媒體的普遍反應，表示「看來有人正因沒有得到紅毯階梯而不高興。」

另外，知名脫口秀《吉米夜現場》主持人Jimmy Kimmel也在節目中打趣說，收到台灣總統蔡英文的祝賀電話，恭喜他將主持第89屆奧斯卡頒獎典禮。他還表示：「必須要說清楚的是，是她打給我的！」