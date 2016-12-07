印尼發生規模6.4地震 造成房屋倒塌 多人死亡

印尼蘇門答臘島北部亞齊省（Aceh）外海今（7）日發生規模6.4強震，造成附近民眾恐慌，並傳出一些災損消息。

美國地質調查所（USGS）表示，這起規模6.4的強震發生在今日早晨5點03分，震央在魯勒特鎮（Reuleuet）北方約10公里處，深度為17.2公里。印尼地球物理及氣象局（Indonesia's Meteorology, Climatology and Geophysics Agency）說，目前沒有海嘯警報。

位於震央西南方約18公里處的畢迪區（Pidie）和靠近司馬威的小鎮也感受到明顯搖晃，民眾紛紛倉皇逃竄，跑出住家外頭。

印尼國家減災機構表示，地震造成畢迪區和附近地區的部份房屋倒塌，至少18人死亡。

2004年12月26日印尼發生規模9.2地震，震央位於印尼蘇門答臘以北的海底，是1900年以來規模第二大的地震，引發達30餘公尺的海嘯，波及範圍包括印度洋沿岸地區，印度、孟加拉、斯里蘭卡、馬爾代夫、馬來西亞、緬甸、泰國，遠至中東的阿曼、非洲東岸的索馬里、肯亞、坦桑尼亞、馬達加斯加、南非、塞舌爾群島也受到衝擊。地震及震後海嘯對東南亞及南亞地區造成巨大傷亡，造成10幾個國家至少23萬人死亡。今日發生地震的亞齊省就是當年的海嘯重災區。

印尼是全球最大的島國，也是地震海嘯發生頻繁的國家，每年都要發生數千次地震。因為它地處全球最活躍的地震帶—環太平洋地震帶和第二活躍地震帶—阿爾卑斯帶之間，意味著這個島國會經歷全球最強的地震和最猛烈的火山爆發。

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資料補充來源：

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