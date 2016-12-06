櫃買中心參與陸蘇州舉辦的「資誠企業論壇-臺商轉型升級第二波」

櫃買中心積極推動優質海外臺商企業回臺第一上櫃，12月6日受邀參與於大陸昆山由資誠聯合會計師事務所及元大證券主辦之「資誠企業論壇-臺商轉型升級第二波」，櫃買中心黃炳鈞副總經理對大陸地區優質臺商企業來臺上櫃表達誠摯歡迎。此外，櫃買中心上櫃審查部陳麗清經理亦於論壇中詳盡介紹櫃買市場之優勢及回臺上櫃之申請規定，另並由中介機構說明臺商企業如何因應兩岸經濟及稅務改革，來臺IPO規劃及反避稅議題，並藉由多元資金尋找轉型契機。

櫃買中心黃炳鈞副總經理表示，目前櫃買中心主板市場截至105年10月底已有731家企業掛牌，其中外國企業有33家，主要營運地在中國大陸之外國企業有15家，未來櫃買中心將以在臺灣資本市場所具備合理的本益比、週轉率及再籌資市場接受度高的優勢，協助臺商企業發展茁壯。櫃買中心除積極建構多層次資本市場機制外，並將持續落實「大眾投資更穩當、企業籌資更便捷」之服務宗旨，為企業營造有利之籌資環境，讓更多有發展潛力之優質臺商企業進入櫃買市場，並提供投資人更多優質投資標的。

本次論壇參與者有將近70家臺商企業負責人或中高階主管等約120人與會，與會代表對櫃買中心推動臺商企業來臺掛牌表達高度支持，並展現高度來臺第一上櫃的意願，論壇在與會來賓熱烈討論參與下順利圓滿結束。