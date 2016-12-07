美國大使館也山寨！迦納假使館運作逾十年發簽證

大家都知道出國玩必須要先申請簽證，但是你確定你申請簽證的地方，是真的該國駐外機構嗎？如果你是迦納人，或許就要睜大眼睛看清楚了。

一群犯罪集團在迦納首都阿克拉(Accra)租了一處平房，大膽在真正美國大使館所在的同一城市經營假的美國大使館長達十年的時間，更神奇的是，雖然申請簽證的費用高達6000美金，嚴格說起來申請人並沒有被騙，他們最後還是拿到了真正的簽證。

這些人所租用的平房與真正的美國大使館外觀相差甚遠，後者是一棟巨大的白色建築體，前者只是一棟普通的兩層建築，理論上一般民眾應該很難搞錯才對，不過當地記者Sammy Darko指出，假的美國大使館掛著美國國旗，辦公室內也有歐巴馬的畫像，內部也有一些白人，加上大部分民眾沒有去過真正的大使館，可能不清楚一個大使館應該長什麼樣子，會弄錯倒是沒有很意外。

根據美國國務院，該山寨大使館還不是想進去就能進去，犯罪集團開車到西非最偏遠的地方找想辦簽證的客戶，然後提供接送服務，專車送到山寨大使館，對於想申請簽證的人或許還以為這只是「很好的服務」罷了。

除此之外，國務院也指出，假大使館不一定會發出偽造的美國簽證，有時候也會利用賄賂官員方式取得真正簽證，而除了簽證外，他們有時候也偽造出生證明、銀行紀錄和教育證書等文件，這些犯罪集團所賺的錢讓他們足以賄賂腐敗的政府官僚，讓他們對核發假簽證這一件事睜一隻眼閉一隻眼。

在此之前，2015年其實就爆發美國駐胡志明的越南大使館偽造簽證的事件，這起事件中甚至有駐外使館的高階官員涉入，發出的簽證不法獲利甚至高達7.3萬美元。

曾在多個美國大使館中工作過的美國傳統基金會(Heritage Foundation )分析師Steve Bucci指出，之所以會有這個漏洞可以鑽，問題在於監督審查的責任全部落在一個高階官員身上，而如果這個人道德操守出了問題，問題就不小了。

至於那些申請簽證的人是否有意識到這是假的大使館，這無從確認，不過即使他們明知故犯也不意外，畢竟，美國的簽證十分難以取得，隨時存在因為小事被拒絕的風險，有些人或許寧願花多一點錢，也想要到美國去追求美國夢，更何況這個假簽證「可能是真的」。