葉望輝：蔡川熱線是「小動作」 經濟利益才是重點

蔡英文與川普日前進行歷史性的「蔡川熱線」，登上全球各大媒體版面，引發正反熱議。外傳促成通話的居中牽線人－美國前副總統錢尼（Cheney, Richard B.）國安顧問葉望輝(Stephen Yates)，於4日接受美國之音《海峽論壇》節目專訪，全程用流利中文暢談他的看法。

葉望輝首先澄清，自己不是交接團隊的成員，僅因為對兩岸議題熟悉，偶爾會為川普團隊提供建議。並且，這次熱線也不是他促成的，川普的幕僚早有安排。

通話是「小動作」

他認為，川普接聽蔡英文的友好賀電是象徵性的「小動作」，不應該放大解讀。

「川普不會讓外人告訴他應該怎麼做，蔡英文本來就是台灣的總統，稱她總統理所當然。」「中華民國、台灣、總統、領導人，這些詞或許對兩岸涵意重大，但川普不在乎這些口舌之爭，他在意的是實質政策。」

而川普現階段不論與蔡英文、習近平通話，都只是為了建立個人關係，不會真正論及經貿談判、美國外交政策。換言之，正如葉望輝一再強調的，通話只是友誼上「小動作」，儘管台灣民眾為前所未有的熱線歡欣鼓舞，但不應該從此認為川普會一面倒向台灣。

「川普是聰明人，而且是成功的商人。」葉望輝直言，在商言商，以川普的個性、他狂熱的愛國心，勢必會將美國利益擺在第一優先。從川普一年多來的競選活動也可以知道，他未來的言詞、動向都是未知數，「不一定會按照美國外交的老路走，他勢必會有新的政策，一切看情形行事。」

蔡川通話是否會危害到美中關係？

葉望輝認為，習近平會不會因此發怒、引發中國威脅台灣、威脅美國、威脅中美戰略關係，那是對方（中國）的問題，他們應當能分辨這是小而重要的步驟。並且，中國如果想在意識型態上拉攏台灣，就應該遵循川普的腳步，對台灣民主化、政治改革的歷史表達尊重。

他更說「如果台灣人是（中國）所謂中華大家庭的一部分的話，難道中國人不應對他們的家人的自由和人權保持尊重嗎？」

川普入主白宮後......

川普將象徵性話題（熱線通話）跟實質的戰略考量（如國防預算、嚇阻中國威脅）分得很清楚。葉望輝指出，川普懂得如何操作這些議題，也非常看重實際的戰略考量，但不管如何「經濟利益」會是他的優先順序。

「美國經濟利益第一」的思考方式，會雙雙對蔡英文、習近平造成政治挑戰。

對台灣而言，除了軍售武器，他會試圖建立更活躍的貿易關係。因此，川普會希望有更多的台灣對美國投資、或開放更多美國商品出口到台灣。葉望輝也贊同川普可能要亞洲盟國「自行負擔部分軍事費用」，提醒台灣領導人需提前做好應對。

對中國而言，挑戰會更嚴峻。2017年一開始，川普勢必會帶來激烈的貿易競爭、金融談判。

蒲博思對川普的影響？

日後將出任白宮幕僚長的蒲博思（Reince Priebus）是美國知台派政治人物，過去也曾拜訪蔡英文，對台灣了解甚深。

葉望輝樂觀認為蒲博思會幫助川普了解台海對峙、中美台三邊關係的歷史，但他也提醒白宮幕僚不是主要的決策者，「還是要看川普任用誰當國務卿、以及國務院和白宮中負責亞太事務的人選是誰，才能一窺他日後的亞洲政策。」

不過，「你不可能百分百預測川普的行為」葉望輝笑著說，「他執政後會有很多驚喜，但我相信這些驚喜都是正面的、有建設性的！」

最後，他也透露自己不排斥進入白宮，或在外圍為川普服務，只是目前都尚未收到邀請。至於接下來一週訪台的行程，葉望輝對是否會會晤蔡英文，僅表示正在安排中，也很期待訪問台灣。