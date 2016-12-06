「新創重點產業優惠貸款結合供應商融資信用 保證專案」

本(12)月6日臺灣中小企業銀行與中小企業信保基金，於該行總行大樓簽訂「新創重點產業優惠貸款結合供應商融資信用保證專案」合作備忘錄，並分別由臺灣企銀董事長朱潤逢與中小企業信用保證基金蔡董事長憲浩代表簽約，簽約會場熱鬧隆重，開啟供應鏈融資之新紀元。

目前政府積極推動『五加二』新創重點產業政策，希冀打造下一代全新的臺灣經濟成長動力，臺灣企銀為力挺新創產業，率先於今(105)年8月23日推出「五大創新產業優惠貸款辦法」，備妥300億元融資金額，提供綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械等五大產業，嗣後配合政府再增加新農業、循環經濟等二大產業，於10月27日修訂原「五大創新產業優惠貸款辦法」，翻新為「新創重點產業優惠貸款辦法」，擴大適用之產業範圍。

有鑒於『五加二』產業中，相關供應鏈體系內之買方，多屬大型企業，具有充沛資源與議價能力，而廣大的中小企業供應廠商，則處於供應鏈之賣方，相對弱勢。因此，臺灣企銀與信保基金聯袂合作，結合雙方的優勢與資源，開辦「新創重點產業優惠貸款結合供應商融資信用保證專案」業務，俾利有效協助新創事業取得融資資源，進而推動新創產業發展，以及照顧基層、弱勢的中小企業，更希望藉由此合作平台，擴大普及新創產業間區塊供應鏈之整合融資體系。

臺灣企銀表示，目前除規劃以新創產業「中心廠商」所屬之「中小企業供應商 (包括協力廠商) 」為首要適用對象外，該行亦主動加入A-Team4.0航太產業供應鏈，以期讓更多中小企業融資簡便、快速，且能幫助企業營運資金不中斷；未來還考慮擴大適用範圍，納入特殊營運模式之中長期應收帳款融資，例如：太陽能售電，造福更多新創產業及支援新營運形態。