義大利公投震撼市場回魂　歐元回穩

在歷經義大利修憲公投失敗，最年輕總理馬泰奧·倫齊(Matteo Renzi)辭職下台導致的歐元大跌後，今(6)日才終於穩定下來，不過一度跌到20個月以來的最低點。

對於義大利而言，馬泰奧的去職代表著明年可能會有一次提早的選舉，而極右派政黨「五星之光」(5-Star Movement)可能會藉此攫取更多的權力，但是即便如此，許投資人與分析師還是認為，在2018年的大選前，義大利可能會組建一個臨時政府來暫時管理馬泰奧離開後所留下的權力真空。

馬泰奧去職消息一出後，歐元一度跌至20個月低點的1.0505美元兌換一歐元，隨後出現了小反彈，回升約1%，分析師指出，對歐元的信心之所以重新振作，源自於義大利可能會提早在明年舉行大選的推測。

不過即使如此，歐元的前景依舊因為對於政治危機的擔憂而籠罩著層層的烏雲，尤其是明年荷蘭、法國跟德國這些主要大國都將舉行大選所產生的不確定性，更是影響著歐洲投資人的心態，Brown Brothers Harriman銀行東京分行的貨幣分析師Masashi Murata直指，歐元反彈只是個短暫的現象，並非代表他會再次高升的趨勢。

根據《路透社》針對經濟學家做的民調，外界期待在8日的歐洲中央銀行會議上，量化寬鬆政策將被延展六個月，並以現在的規模持續收購資產，至於美金的價值，新加坡銀行的分析師Sim Moh Siong分析，外界似乎對外匯市場依舊存著極為樂觀的期望，但是這種期待只有在見到之後美元的強勢後才能獲得確認。

野村歐洲中小成長基金經理人表示，隨著上議院改革失敗，義大利國會效率不彰恐將影響接下來義大利銀行增資計劃，銀行業不確定性風險恐因此增溫，短期義大利甚至歐洲銀行股存在震盪風險；不過，依照6 月下旬英國脫歐公投後市場反應，股價修正可望集中於金融類股。