川普會高爾 氣候政策似有餘地

曾公開稱全球暖化是「中國破壞美國工業陰謀」的美國總統當選人川普，出乎意料地在5日與長期替氣候變遷奔走的前美國副總統高爾見面，這對環境保護人士來說，不啻是燃起了希望的明燈，說不定在未來的任期中，川普的環境政策不會向他們一開始設想得那麼可怕。

為什麼與高爾見面會引起軒然大波？因爲高爾可不只是個副總統而已，他曾在獲得奧斯卡金像獎的紀錄片「不願面對的真相」中擔當要角，長久以來為對抗氣候變遷而奔走，他評價他與川普的會面是「時間長而有效」，認為雙方都十分有心想要尋求共同的目標。

對於那些環境保護支持者而言，面對川普質疑氣候變遷言論的最後一道防線，就是他的女兒伊凡卡·川普(Ivanka Trump)，她不僅在週一單獨與高爾見面，還試圖利用自己準總統女兒的身份，在氣候變遷的議題上發聲。

除此之外，她最近也與長期關注全球暖化的好萊屋影星李奧納多·狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)會談，後者甚至贈送她最近拍攝的一部全球暖化紀錄片〈洪水來臨前〉(Before the Flood)。

不過，即使這讓環境保育的政策透露出一線曙光，在與高爾對談的同時，川普的執政團隊中依舊充斥著認為全球暖化是陰謀的否認主義者，且正摩拳擦掌打算在正式走馬上任後，將現在歐巴馬政府對氣候變遷做出的努力一筆勾消，儘管身為川普的女兒，伊凡卡在推行這些政策上似乎有些力不從心。

舉例來說，將接任美國國家環境保護局(Environmental Protection Agency)負責人的Myron Ebell，他認為全球暖化不是由人為因素造成，更聲稱「大部分科學家」都這麼認為，他同時也身兼「競爭力企業機構」( Competitive Enterprise Institute)環境與能源政策的負責人，這個機構長期由煤礦工業贊助，提出反對全球暖化的數據。

另一名有力候選人Jeffrey Holmstead律師則長期代表石化公司打官司控告歐巴馬政府，試圖摧毀在歐巴馬8年任期內設下的環境開發限制，另一人則是Kathleen Hartnett White，一名前布希政府的環境顧問，她曾公開指控全球暖化是個謊言，也表示去年被環境保護人士視為重大進展的〈巴黎協議〉是「大悲劇」。

如果這些名單還不夠慘，川普的內政部長可能會是奧克拉荷馬州的州長Mary Fallin，她不只大力支持石化能源產業發展，還是第一個宣稱會全力反對歐巴馬政府設下的環境政策限制在州內推行的州長。

前歐巴馬政府環境顧問Carol Browner在評論伊凡卡時指出，儘管她會是是一股重要的推力，身處這樣的大環境下，她勢單力薄、孤掌難鳴。

川普在競選時，承諾「徹底廢棄」巴黎協議，也宣稱將廢除歐巴馬任內，指標性的環境保護政策「乾淨能源計畫」(Clean Power Plan)，不過他的一些其他作為卻代表著這些承諾並非毫無轉圜餘地，在2009年聯合國在哥本哈根舉辦前全球氣候變遷大會前，川普與他的3個子女協同其他國內的商業領袖一同撰寫了一封信，呼籲歐巴馬和國會共同推行「更有效」的環境法案。

是不是無法回頭，還要等他上任才會知道。