黑天鵝也能成為金雞母

金融海嘯過後，黑天鵝事件依然頻傳，投資人一再面臨市場高度震盪的考驗，由波動率衍生的相關金融商品，成為投資人戰勝恐懼的交易工具。富邦投信推出國內第一檔追蹤波動率期貨指數ETF(即所謂VIX期貨ETF)—「富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金(ETF)」，將在12/19展開募集，該ETF適合在導致波動度上升的黑天鵝事件發生前買入，是策略交易型投資人最佳的短期避險或增益工具。

富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示，該ETF追蹤標的指數為標普500波動率短期期貨ER指數，屬於VIX期貨指數的一種，而非VIX指數。該ETF直接投資近月、次近月VIX期貨，並依循標的指數每日轉倉之操作方式，降低追蹤誤差，同時具有無須保證金管理、無合約到期日等優勢，投資人可省去自行轉倉的繁瑣流程，並直接用新台幣參與波動率產品。

美國芝加哥期權交易所發行的波動率指數（CBOE Volatility Index）簡稱為VIX指數，經常被用來評估市場恐慌程度，亦被俗稱為恐慌指數，當投資人恐慌情緒上升，且預期市場波動率即將大幅增加時，VIX指數將走升。由於VIX期貨與標普500指數有高度負相關，善用VIX指數與主要股價指數呈現反向走勢的特性，將可調節市場波動對投資組合的負面影響，可說是投資組合避險的好工具。