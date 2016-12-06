山城廚神駕到！劉波平大師客座上海醉月樓

台北訊-11月- 香格里拉台北遠東國際大飯店-上海醉月樓 (39F)，將於12月7日至18日期間，邀請中國廚藝菁英聯盟重慶區主席、廚界大飯店總司令-劉波平大師來台客座，為饕家獻上極致的川味饗宴，美味推薦包括重慶辣子雞、廚界特色耙牛肉、廚界水煮魚及酸湯魚、經典必嚐的重慶火鍋等。

關於劉波平大師

在重慶餐飲界，知名的中國烹飪大師-劉波平，現任中國廚藝精英聯盟重慶區域主席，有山城廚神之美譽，祖籍四川，出身於廚藝世家的他，廚藝資歷超過34年，師承泰斗級川菜大師張正雄，現為廚界大飯店的老闆兼總廚，率領著號稱「劉氏軍團」的廚師團隊。自12歲開始當學徒的他，1983年即跟隨開餐館的姊夫遠至廣州學習廚藝，直到1989年，年僅18歲即進入味苑餐廳，(成立於1981年，品牌地位同老四川、會仙樓、九重天等五大餐飲品牌，有川菜的黃埔軍校之稱。)在廚房中擔任「水台」，負責魚類及海鮮的清洗宰殺，工作一年後，憑藉著努力積極的態度，於1990年成為國際烹飪大師張正雄的弟子。

劉大師曾獲得多項獎項肯定，為中國飯店與餐飲業改革開放30週年功勳人物、第十五屆中國廚師節全國優秀廚師、1999年參加重慶市都市消費旅遊榮獲《精品美食獎》、2000年代表重慶市參加杭州首屆中國美食節獲一金一銀、2003年參加重慶第五屆美食節，獲得中國美食金鼎獎，2007年身為重慶餐飲代表團成員出訪菲律賓馬尼拉；2012年獲得Food & Wine 頒贈Top 25大名廚。劉波平大師表示：「身為川菜廚師，最重要的是要將中華料理的幾千年文化永續傳承與發揚，它不僅承載了中菜的靈魂，身為廚師，更要使其脈脈相傳。」

成立至今四年多的廚界大飯店，內裝是以歐式華麗為主要設計風格，餐廳內可容納1400位賓客，囊括38間各具風格的包廂與宴會廳，賓客至此，不僅能品味道地的渝菜佳餚，亦能體驗味覺與視覺共融的絕妙搭配；劉波平師父表示，所謂「廚界」就是一種格局，過去受訪也曾提及：「匠心、匠藝、匠德」是他從事這一行的心訣，匠心指得是對於料理的執著熱愛，沒有近乎瘋狂的熱愛，很難錘煉出專注，而三十四年的烹飪經歷帶給他的是一種享受，堅持端出「傳承不守舊，創新不忘本」的美味料理。匠藝則是堅持嚴格的將每道料理都按照食材特性，以最完美的過程淬鍊呈現。至於匠德，劉師父表示：「自己經營的廚界大飯店是有使命的，他期能以身作則，藉由自己的全然投入，向有志從事這行新生代證明，努力不僅能換得廚藝工作者畢生的夢想，一位成功的廚師，也能成為優秀的餐飲企業經營者。」

關於渝菜

渝菜是川菜的重要組成，以重慶市為中心，涵蓋大重慶各地菜式，為川菜三大分支派系之一，「下河幫風味渝菜」、「小河幫風味瀘菜」、「上河幫風味蓉菜」共同組成川菜三大主流地方風味流派、三大分支菜系。渝菜大方粗獷，以花樣翻新迅速、用料大膽、不拘泥於食材著稱，俗稱江湖菜，多起源於家庭廚房或路邊小店而流傳於民間，常見川菜館的主要菜色，皆為渝式菜。

渝派川菜，開胃下飯，在中國大受歡迎，包括餐館常見的酸菜魚、毛血旺、口水雞、干菜燉燒系列、水煮肉片和水煮魚為代表的「水煮」系列；辣子雞、辣子田螺、豆瓣蝦、香辣貝和辣子肥腸為代表的「辣子」系列；泉水雞、燒雞公、芋泥雞或啤酒鴨為代表的「干燒」系列；干鍋排骨和香辣蝦代表「乾鍋」系列等。而發源於重慶碼頭，麻辣醇香的重慶火鍋，以牛油為鍋底，香麻勁辣，更為川菜中的「重頭戲」。