配合醫囑 積極面對 罹癌不等於死亡

癌症為國人十大死因首位已長達34年，由於醫療和藥物的進步，治癒癌症的機會越來越高，目前癌症存活者約有60萬人，當他們再次重獲新生之後，也即將面對重返社會等課題，因此學習如何自我調整或適應心理、生理和社會上的各種變化是一大課題。迄今已邁入第十年「抗癌鬥士選拔」活動，目的就是鼓勵全國各地抗癌勇者站出來，分享自身經歷和幫助更多癌友積極面對治療和人生。

今年獲選的抗癌鬥士，在親友支持陪伴下，展現非凡的決心，堅持與癌奮戰到底，並將自己在過程中得到的關愛轉為大愛，投入志工服務，幫助更多癌友與家屬一起面對困境、突破重生!

為彌補現今社會資源支持的不足，以及提供癌症存活者最佳的精神食糧與勵志的方向，還有化解社會上對於癌症存活者回歸後之能力的諸多誤解，期盼透過獲選的抗癌鬥士和年度專書初版，喚起社會對癌症存活者的認識，並提升其關懷與接納度。

此外，癌友接受治療時，最常面對的問題之一「癌症疼痛」，此次邀請腫瘤醫護專家邱仲峯醫師、邵幼雲醫師、蘇玉珍護理督導共同撰稿，讓癌友正確認識「癌症疼痛」，引導病友如何具體地說出疼痛，破除常見對癌症疼痛用藥的迷思，並詳述藥物及非藥物治療的選擇，以淺顯易懂的文字整理出最精華的重點，希望能幫助癌友有效減緩不同階段的癌症疼痛，以持續完成療程，進而提升生活品質。