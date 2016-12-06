薑黃含鉛量超標800倍 恐致畸胎和不孕

薑黃對健康的好處多多，除了有許多豐富的維生素和礦物質外，國外研究更證實它可以抗發炎、抗癌和抗老化等功效，因此近年來許多人趨之若鶩，但消基會昨（5）日公布抽驗市售薑黃粉，其中竟驗出損害神經系統的鉛達1600ppm，為標準值的8百倍，60公斤成人吃逾0.14公克（約1/16茶匙）就超標，當中還含鉻380ppm，懷疑攙工業用成份。



消基會指出，抽驗的樣品共30件，購樣地點分別從雙北市量販店、超市、中藥店和網路購物等販售通路，其中包含薑黃粉19件、咖哩粉11件；標示方面，僅1件未標廠商名及內容量，但成份問題可大了。

消基會公布，這些薑黃粉除了沒驗出重金屬鎘以外；有2件在台北市迪化街的中藥行購得的薑黃粉樣品，遭驗出鉛，分別為4及1600ppm，是衛生福利部食藥署所定標準2ppm的2倍、800倍。



消基會根據美國環境保護署（EPA）的資料指出，鉛的每日容許攝取量為 0.0036毫克/體重（公斤），據以換算，體重60公斤的成人，重金屬鉛的每日容許攝取量為0.216毫克；而1茶匙（5毫升）薑黃粉約為2.3公克。若以這件（鉛1600ppm）薑黃粉樣品計算，「一個體重60公斤的成人，每天只要攝取超過0.14公克（約1/16茶匙），就會超過每日容許攝取量。」



消基會又說，為了解鉛是否來自違法添加工業染料鉻酸鉛，即俗稱的「鉻黃」，消基會進一步檢驗又發現，之前驗出1600ppm鉛的樣品，鉻含量也高達380ppm；而食藥署的「天然食用色素衛生標準」，未針對重金屬鉻訂出限量標準，但有訂出重金屬總含量須在40ppm以下；呼籲食藥署快下架、依法徹查。



鉻酸鉛被列為第二類毒性化學物質，有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用，只能在工業上使用，絕不可添加於食品中。

鉛則可能會影響孩童的腦部發育以及傷害神經系統，導致產生智能下降、生長遲緩與過動等問題；而成人鉛中毒時，則會出現肌肉及關節的疼痛與高血壓、頭痛和頭昏眼花的情形，影響記憶力與注意力。



鉻分為三價鉻與六價鉻，三價鉻是人體必需營養素，但六價鉻則具有毒性，若吸入高濃度的六價鉻，會損傷呼吸系統，長期暴露於高濃度六價鉻的環境，可能會損傷生殖系統，並有致癌的可能，國際癌症研究署（IARC）與美國國家環境保護署（EPA）都認定六價鉻為致癌物質。