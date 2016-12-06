101跨年煙火確定施放！238秒加碼燈光秀

跨年行程安排好了嗎？炫麗奪目的台北101煙火秀，今年確定施放！儘管日前傳出因資金問題可能停辦，財政部長許虞哲在昨（5）日證實表示，總預算4500萬已籌措到位，民眾引頸期盼的101跨年煙火，不但照常施放還加碼燈光秀，屆時將是視覺一大享受。

先前傳出除了交通部觀光局贊助的2,000萬元，一直找不到贊助商合作，尾款湊不齊，讓大眾也跟著心焦。所幸由官方主導募款後，有十多家中小企業願意慷慨解囊，紛紛贊助100到300萬元不等，補足了剩下2,500萬的資金缺口。

101發言人劉家豪表示，今年的跨年煙火主題是「點亮台灣」，預計跟去年一樣238秒不縮水，精彩可期。除了煙火，為減少碳排放量還規畫燈光秀，在101大樓由上到下設置800盞燈光同步展演，帶給民眾全新體驗。

目前煙火及燈具等正從歐洲運送來台，煙火秀的配樂與動畫版也進入最後的錄製階段，將在近期公布。

至於往年星光雲集的跨年晚會，今年確定會有A-Lin、玖壹壹樂團等登台表演。最重要的壓軸，則由歌手伍佰來陪大家倒數看煙火。去年曾經上台高歌《憨人》一曲的市長柯文哲，也不排除今年改走搖滾風，跟伍佰對唱。

除了跨年煙火、跨年晚會，台北101更在跨年前一週的聖誕夜打造「高空夜宿活動」。釋出120個名額供親子報名，讓民眾可以在382公尺的高空中看星星、賞夜景，晨起看日出，甚至能登上平常不對外開放的101樓層眺望臺北城。

從聖誕節一路HIGH翻到跨年，101期待為民眾帶來2017年美好的開始。