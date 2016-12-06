時逢75週年紀念 安倍晉三宣布將訪珍珠港

日本首相安倍晉三昨（5）日宣布，他將在12月底與歐巴馬一同拜訪珍珠港。日本於1941年空襲珍珠港，時隔75年，安倍將成為二戰後首位踏上戰爭原址的日本首相。

安倍於週一晚間的記者會表示，此行被視為歐巴馬年中拜訪日本廣島的回訪，「歐巴馬的廣島行是用行動向世界宣告遠離核武，日本人銘記在心。」

安倍預計於12月26日與歐巴馬一起抵達夏威夷，他說：「希望藉由這趟拜訪安撫受害者的靈魂，我們絕不能讓駭人的戰爭重演。」

日本於1941年12月7日奇襲珍珠港，造成2000多位美國人民死傷，促使美國加入二次世界大戰。而安倍昨（5）日的聲明正好趕上這週三（7）日珍珠港事變75週年紀念。

白宮則發布新聞稿表示，安倍的拜訪象徵這兩大戰時敵人的同盟：「兩位領導人互訪，象徵和解的溫和力量和共同的信念、價值，能讓戰爭時的死敵便成最親密的盟友。」

安倍的打算？

根據外媒的報導，英國皇家國際事務研究所副研究員David Warren認為，安倍的訪問的確意在強化歐巴馬對美日關係的承諾。

安倍拜訪珍珠港的時間點也正逢川普就職前夕，Warren表示，「我很確定安倍正在極力對美國送出訊息，在川普入主白宮前大力強調美日聯盟的重要、戰略上的價值。」Warren並指出，儘管大部份日本人同意安倍的行為，他的動作仍然充滿政治爭議。

「自民黨內部一定會有反對聲音，他們有些人認為並不是日本造成戰爭，日本也無須為二戰負責，」他說道。

天普大學日本分校亞洲研究系主任，Jeffrey Kingston認為，「安倍不至於向美國道歉，但他會表達對戰爭行為的痛心，正好依循歐巴馬訪廣島的模式。」

歐巴馬在廣島的演講承諾，他會領導美國追求一個無核武的世界，但對美國投下原子彈一事，歐巴馬從頭至尾沒有提到任何悔恨、或歉意。不否認，也不直接道歉。