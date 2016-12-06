研究：白酒恐增加皮膚癌風險

美國新研究發現，酒精會提高黑色素瘤的風險，尤其是白酒，而皮膚較少日曬的部位風險更高。這篇新研究刊登在美國癌症研究學會的《癌症流行病學、生物指標與預防》（Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention）雜誌上。

美國羅德島州的布朗大學研究團隊使用了三大前瞻性世代研究的數據，其中包含21萬位受測者，觀察時間平均長達18.3年。

結果發現，若酒精攝取達每日飲酒量會提高14%黑色素瘤的風險，白酒則提高13%黑色素瘤的風險。但其他酒類，諸如紅酒、啤酒等卻不會提高黑色素瘤風險。

每日飲酒量(女性不超過一個酒精單位/天，男性不超過2個酒精單位/天)，且每周不超過兩次。關於酒精單位，美國規定含15克純酒精的酒量爲1個酒精單位，約相當於350ml啤酒、150ml葡萄酒或45ml蒸餾酒。

推斷其原因是，白酒和紅酒的乙醛較其他酒類高，而紅酒因富含抗氧化物剛好降低了乙醛對身體的傷害。

研究人員強調，關於黑色素瘤的風險仍需更多的研究佐證，但已有多份研究證明酒精會提高7種癌症風險，包含口腔癌、喉癌、食道癌、肝癌、結腸癌、直腸癌和乳癌，為了健康著想盡量減少每週喝酒頻率和每日飲酒量才是上策。

黑色素瘤小百科

黑色素瘤是皮膚癌中最致命的一種，雖其發病率低，惡性程度卻非常高，一但擴散,往往是全身性的，是皮膚癌的主要死亡原因之一。黑色素瘤在早期與一般的痣看起來並沒什麼兩樣,而且大多數的人只會注意到臉上及身體露出部位的痣,但腳上及身體背部的變化卻容易被忽略,因此錯失了最佳的治療時機。

有別於皮膚癌的患者以老年人居多，黑色素瘤的年齡分布層卻很廣,從新生兒到老年人各個年齡層都有可能,尤其新生兒出生時常會連帶發生的黑痣,俗稱的床母作記號,也是學名所稱的先天黑色素細胞痣,如果大小超過二十公分以上,便很容易形成黑色素瘤,特別是當原有的黑痣有長大或凸起時,很可能便是惡化的開始,應及早就醫

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補充資料來源：

愛醫網

黑色素瘤的認識與處理